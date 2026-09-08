Inauguraron nuevos espacios en el Parque Independencia de cara a los Juegos Suramericanos

FOTO: La Cubierta XXI y la Plaza de Capi, para disfrutar en los Juegos ODESUR.

FOTO: La Cubierta XXI y la Plaza de Capi, para disfrutar en los Juegos ODESUR.

FOTO: La Cubierta XXI y la Plaza de Capi, para disfrutar en los Juegos ODESUR.

La Cubierta XXI y la Plaza de Capi ya fueron inauguradas en el Parque Independencia, como parte de los espacios que se preparan para recibir a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La Cubierta XXI será escenario del ajedrez, una de las disciplinas que formará parte de la competencia como deporte invitado.

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Por su parte, la Plaza de Capi tuvo como protagonistas a un grupo de chicos que recorrió por primera vez el espacio, jugó y compartió sus impresiones sobre el nuevo lugar.

De esta manera, dos nuevos espacios del Parque Independencia ya están listos para comenzar a vivir los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe.

A días del inicio de los XIII Juegos Suramericanos, el gobernador Maximiliano Pullaro dejó habilitado el espacio denominado como la Cubierta XXI y la nueva CapiPlaza, una propuesta recreativa inspirada en Capi, la mascota oficial de Santa Fe 2026.

La intervención se encuentra en la manzana delimitada por Bulevar 27 de Febrero, Bulevar Oroño y calle Coronado, próxima al Pabellón de Eventos y al Pabellón de Baños de la Plaza Pública de las Ciencias.