Inauguraron nuevos espacios en el Parque Independencia de cara a los Juegos Suramericanos
La Cubierta XXI y la Plaza de Capi ya funcionan en el tradicional parque rosarino, que suma infraestructura y atractivos para recibir el evento. Los más pequeños disfrutaron del lugar en el corte de cintas.
08/09/2026 | 15:42Redacción Cadena 3
FOTO: La Cubierta XXI y la Plaza de Capi, para disfrutar en los Juegos ODESUR.
FOTO: La Cubierta XXI y la Plaza de Capi, para disfrutar en los Juegos ODESUR.
FOTO: La Cubierta XXI y la Plaza de Capi, para disfrutar en los Juegos ODESUR.
La Cubierta XXI y la Plaza de Capi ya fueron inauguradas en el Parque Independencia, como parte de los espacios que se preparan para recibir a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La Cubierta XXI será escenario del ajedrez, una de las disciplinas que formará parte de la competencia como deporte invitado.
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Por su parte, la Plaza de Capi tuvo como protagonistas a un grupo de chicos que recorrió por primera vez el espacio, jugó y compartió sus impresiones sobre el nuevo lugar.
De esta manera, dos nuevos espacios del Parque Independencia ya están listos para comenzar a vivir los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe.
A días del inicio de los XIII Juegos Suramericanos, el gobernador Maximiliano Pullaro dejó habilitado el espacio denominado como la Cubierta XXI y la nueva CapiPlaza, una propuesta recreativa inspirada en Capi, la mascota oficial de Santa Fe 2026.
La intervención se encuentra en la manzana delimitada por Bulevar 27 de Febrero, Bulevar Oroño y calle Coronado, próxima al Pabellón de Eventos y al Pabellón de Baños de la Plaza Pública de las Ciencias.
Lectura rápida
¿Qué espacios fueron inaugurados? La Cubierta XXI y la Plaza de Capi.
¿Quiénes participaron en la inauguración de la Plaza de Capi? Un grupo de chicos que recorrió y jugó en el nuevo espacio.
¿Cuándo se llevarán a cabo los Juegos Suramericanos? Del 12 al 26 de septiembre de 2026.
¿Dónde se desarrollarán los Juegos Suramericanos? En la provincia de Santa Fe.
¿Qué disciplina se jugará en la Cubierta XXI? El ajedrez, como deporte invitado.