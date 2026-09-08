Fue a trabajar a Miami, creó una empresa de viandas y regresó a Córdoba para lanzarla en Argentina

FOTO: Fue a trabajar a Miami, creó una empresa de viandas y volvió a Córdoba para lanzarla en Argentina.

Valentín Vivas Borghi tiene 27 años y regresó a Córdoba después de vivir un año y medio en Miami con un proyecto para desarrollar en su tierra. Junto a su novia y socia, Victoria Guzmán, creó Razion, un emprendimiento de viandas caseras congeladas y envasadas al vacío que ahora preparan para lanzar en la provincia.

Nacido y criado en Argüello, el joven contó a Cadena 3 que volvió con mucha ilusión y mucha esperanza. Se había ido a Estados Unidos para trabajar, ahorrar y sumar experiencia, pero también para descubrir hacia dónde quería orientar su vida profesional.

"Fui a hacer experiencia, trabajar en el exterior, a abrir un poco la cabeza y a encontrar un poco lo que yo quería hacer", explicó. Egresado de gastronomía, con formación y experiencia en el rubro, trabajó en hoteles, restaurantes y panaderías durante su paso por Miami.

De ese recorrido surgió la idea de crear una propuesta para trabajadores y profesionales que pasan buena parte del día fuera de sus casas y tienen poco tiempo para cocinar. Según relató, pensaron y trabajaron mucho el proyecto antes de ponerlo en marcha.

La intención fue ofrecer comidas caseras que pudieran conservarse en el freezer y calentarse al momento de consumirlas. La propuesta incluye preparaciones que remiten a los platos familiares, como los canelones o la carne al horno. "Buscamos resolverles eso: que puedan seguir comiendo los canelones que hacía su mamá o la carne al horno, y que sea de una buena manera y sano", señaló.

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El formato permite disponer de porciones listas para calentar en el horno, una sartén o el microondas. Vivas Borghi explicó que buscan resolver el problema del tiempo y ofrecer una alternativa a los pedidos costosos y a los alimentos ultraprocesados. Como ejemplo de esas soluciones de último momento, mencionó pedir una pizza.

La puesta en marcha del negocio exigió que ambos sostuvieran sus gastos con los ahorros que habían reunido. Aunque reconoció que Estados Unidos ofrece posibilidades para emprender, aclaró que eso no elimina las dificultades económicas. "Allá no es fácil. Si bien el país te da muchas posibilidades para emprender y hacer lo tuyo, no es un país muy económico", afirmó.

Contó que vivieron de sus ahorros hasta que comenzaron a obtener ingresos de Razion y que, aun entonces, reinvirtieron ese dinero en el emprendimiento. Desde su experiencia, advirtió que, aunque existen excepciones, la mayoría de los negocios no genera ganancias durante sus primeros meses.

Ahora, la pareja está construyendo su cocina en Córdoba y prevé comenzar a fines de este mes. Victoria preparó una estrategia de marketing para presentar el proyecto en redes sociales, mientras esperan que las instalaciones y los demás preparativos estén terminados.

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FOTO: Valentín Vivas Borghi y Victoria Guzmán crearon Razion en Estados Unidos y buscan lanzar el emprendimiento de viandas desde Córdoba a la Argentina.

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Las responsabilidades están repartidas según la formación de cada uno. Valentín se ocupa de lo que llama el "laboratorio": desarrollar las recetas, cocinar y comprobar que todo funcione como esperan.

Victoria es publicista y está al frente de la comunicación, especialmente en Instagram. Diseña las estrategias de marketing, propone las ideas para los videos y también se encarga de grabarlos y editarlos. "Realmente es muy grosa en lo que hace. Le agradezco muchísimo por aportarme y que trabajemos en conjunto con esto", expresó.

También habló de los desafíos de compartir una sociedad y una relación de pareja. Reconoció que surgen diferencias, como puede ocurrir entre socios, con una particularidad: "La diferencia está en que yo después vuelvo a casa, o sigo en casa, y estoy con ella". Ambos viajaron juntos a Estados Unidos y también tomaron juntos la decisión de regresar.

La llegada a Córdoba supone adaptar algunos aspectos del negocio. En Miami apuntaban principalmente al público latino, con una presencia importante de clientes argentinos. En ese mercado, por ejemplo, prepararon locro en varias oportunidades y, según recordó, tuvo un gran éxito.

Entre las diferencias que encontraron mencionó la búsqueda de proveedores. Por eso, aprovechó la entrevista para convocar a quienes estén interesados en trabajar con ellos en esta nueva etapa.

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FOTO: Fue a trabajar a Miami, creó una empresa de viandas y volvió a Córdoba para lanzarla en Argentina.

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También se refirió a los trámites y aclaró que emprender presenta dificultades en ambos países, aunque sean distintas. "Todos los países tienen sus pros y sus contras. Te ayudan en algunas cosas y también hay otras que parece que las hacen difíciles", sostuvo.

Consultado por los platos que recomienda, eligió los canelones de ricota y hongos, tanto por la respuesta que tuvieron en las ventas como por su gusto personal. Los definió como "imperdibles".

El regreso, sin embargo, responde a motivos que exceden al negocio. Vivas Borghi explicó que sentían que su etapa en Estados Unidos había llegado a su fin y que comenzar a emprender representó un punto de inflexión.

"Nosotros queríamos apostar por nuestro país, queríamos volver acá y siempre supimos que nuestra vida era acá, en Argentina, con nuestra gente, con nuestros amigos", aseguró. Y agregó: "La verdad que yo no veo mi vida fuera de este hermoso país que tenemos".

En esa decisión pesaron el reencuentro con su familia y sus amigos, pero también el vínculo con Córdoba. Destacó los paisajes, el humor y la calidez de la gente, aspectos que, según contó, empezó a valorar de otra manera cuando vivió afuera.

Desde su experiencia, establecer relaciones en el exterior resultó más difícil. Dijo que muchas veces necesitaba encontrarse con otros argentinos para recuperar esa cercanía y la comparó con las conversaciones espontáneas que surgen en situaciones cotidianas en su provincia.

"Vas al kiosco, vas a la verdulería y te saludás con un extraño y por ahí hablás un poco", describió. Para él, esa facilidad para relacionarse es una de las características más valiosas de vivir en Argentina.

Convencido de que puede construir su futuro en el país, sostuvo: "Tenemos un país tan hermoso y con tantas posibilidades que hay que apostar por él". Y cerró: "Estoy muy seguro de mi decisión y muy orgulloso de ella".

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Entrevista de Guillermo López.