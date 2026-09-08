El Gobierno culpó a las gestiones kirchneristas por el mal resultado en las pruebas PISA

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El Ministerio de Capital Humano ha señalado que los resultados de las pruebas educativas PISA 2025 evidencian una caída en el aprendizaje de los estudiantes argentinos en áreas clave como Ciencias, Lectura y Matemáticas. Sin embargo, el ministerio atribuyó este retroceso a las políticas educativas implementadas por las administraciones previas.

"Si bien los resultados se inscriben en una tendencia global de estancamiento y descenso, en la Argentina el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes", comunicó el ministerio dirigido por Sandra Pettovello.

A través de la Secretaría de Educación, la cartera expuso que estos datos reflejan los aprendizajes acumulados tras 12 años de escolaridad, abarcando a estudiantes cuyas trayectorias escolares comenzaron en 2013.

El Gobierno indicó que los resultados argentinos se insertan dentro de una "tendencia internacional de estancamiento y descenso", aunque enfatizó que en el país el retroceso se ha dado desde niveles que ya eran bajos.

"Los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes", sostuvo el Ministerio, que añadió que la tendencia global "no explica por sí sola la magnitud de la caída en Argentina".

En este contexto, el ministerio apuntó directamente hacia una "cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas", considerando que el estado actual de la educación es consecuencia de una cultura educativa que ha deteriorado cada sector del sistema.

Además, Capital Humano destacó que los resultados globales de PISA 2025 son los más bajos desde la primera edición del programa, que se llevó a cabo en 2000 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que la caída y el estancamiento han afectado a gran parte de América Latina.

La evaluación mostró que Lectura fue el área con el descenso más significativo a nivel mundial, especialmente en habilidades de mayor complejidad. La OCDE identificó un fenómeno llamado "lectores apresurados", refiriéndose a estudiantes que responden las evaluaciones de manera rápida e incorrecta, comportamiento que casi se duplicó entre 2018 y 2025.

Ante esta situación, el Gobierno destacó la implementación del Plan Nacional de Alfabetización y del Plan Nacional de Matemática, diseñados para abordar los problemas de aprendizaje. El primero busca fortalecer desde los primeros años la capacidad de los alumnos para leer, comprender y producir textos adecuados a su edad, mientras que el segundo se centra en mejorar las habilidades matemáticas y numéricas de los estudiantes.

Las pruebas PISA se realizan cada tres años y evalúan los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en Matemáticas, Lectura y Ciencias. En la Argentina, 11.200 estudiantes de 413 escuelas de todo el país fueron evaluados.

Agencia NA