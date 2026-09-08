La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto y suma 21,5% en lo que va del año

FOTO: La inflación de CABA en agosto fue del 2,9%.

La inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,7 por ciento y acumuló un avance del 21,5% en los primeros ocho meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,3% en el octavo mes del año, 0,1 puntos porcentuales por encima de julio (33,2%).

La inflación en territorio porteño bajó en agosto 1,2 puntos porcentuales frente a julio (2,9%), retomando la senda de la desaceleración, que había quebrado el mes pasado, cuando se cortó con tres meses en baja que incluyeron en junio un IPC por debajo del 2% después de nueve meses.