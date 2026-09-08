La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto y suma 21,5% en lo que va del año
La variación de precios en el territorio porteño bajó 1,2 puntos porcentuales respecto a julio.
08/09/2026 | 11:11Redacción Cadena 3
FOTO: La inflación de CABA en agosto fue del 2,9%.
La inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,7 por ciento y acumuló un avance del 21,5% en los primeros ocho meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,3% en el octavo mes del año, 0,1 puntos porcentuales por encima de julio (33,2%).
La inflación en territorio porteño bajó en agosto 1,2 puntos porcentuales frente a julio (2,9%), retomando la senda de la desaceleración, que había quebrado el mes pasado, cuando se cortó con tres meses en baja que incluyeron en junio un IPC por debajo del 2% después de nueve meses.
Lectura rápida
¿Cuál fue la inflación de agosto en CABA? La inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7 por ciento.
¿Qué organismo informó sobre la inflación? La inflación fue informada por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
¿Cuál fue la variación interanual del IPCBA en agosto? La variación interanual del Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires fue del 33,3%.
¿Cómo se comparó la inflación de agosto con la de julio? La inflación en agosto bajó 1,2 puntos porcentuales frente a julio.
¿Qué tendencia se observó en la inflación en los meses anteriores? Se observó una desaceleración de la inflación después de tres meses en baja.