Corriendo: así escapaba la tripulación del avión de Amazon siniestrado en Miami
Un video exclusivo muestra la desesperada huida de los tripulantes tras despistarse un avión de carga de Amazon. La aeronave impactó contra varios vehículos y dejó al menos cinco muertos.
08/09/2026 | 11:50Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
Un impactante video registró los momentos de tensión posteriores al grave accidente aéreo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Miami.
En las imágenes se observa a un miembro de la tripulación saltando de la aeronave de carga operada para Amazon y huyendo a toda prisa por la pista, escasos segundos después de que el transporte perdiera el control y se saliera de los límites operativos durante la maniobra de aterrizaje.
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El despiste derivó en una tragedia en las inmediaciones de la terminal aérea.
Según confirmaron las autoridades locales, la aeronave impactó de lleno contra una serie de vehículos que transitaban por la zona exterior del predio, provocando la muerte de al menos cinco personas.
En el lugar despliegan un intenso operativo de emergencia con equipos de bomberos, ambulancias y peritos de la administración de aviación para determinar las causas del siniestro.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Miami?
Un grave accidente aéreo involucró a una aeronave de carga operada para Amazon, que perdió el control durante el aterrizaje.
¿Quién fue el responsable del video del accidente?
El video fue grabado por un testigo, mostrando a un miembro de la tripulación saltando del avión.
¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente tuvo lugar el domingo pasado, según reportes de las autoridades.
¿Dónde se registró el accidente?
El accidente ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami.
¿Por qué se considera una tragedia?
La aeronave impactó contra vehículos en la zona exterior, resultando en la muerte de al menos cinco personas.