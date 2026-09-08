Corriendo: así escapaba la tripulación del avión de Amazon siniestrado en Miami

Un impactante video registró los momentos de tensión posteriores al grave accidente aéreo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Miami.

En las imágenes se observa a un miembro de la tripulación saltando de la aeronave de carga operada para Amazon y huyendo a toda prisa por la pista, escasos segundos después de que el transporte perdiera el control y se saliera de los límites operativos durante la maniobra de aterrizaje.

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El despiste derivó en una tragedia en las inmediaciones de la terminal aérea.

Según confirmaron las autoridades locales, la aeronave impactó de lleno contra una serie de vehículos que transitaban por la zona exterior del predio, provocando la muerte de al menos cinco personas.

En el lugar despliegan un intenso operativo de emergencia con equipos de bomberos, ambulancias y peritos de la administración de aviación para determinar las causas del siniestro.

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