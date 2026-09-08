Ecuador y Estados Unidos desmantelan red narcotraficante con decomiso de cuatro toneladas de drogas

QUITO — El gobierno de Ecuador informó el martes que, en colaboración con Estados Unidos, logró decomisar cuatro toneladas de drogas que estaban a punto de ser enviadas desde el país sudamericano en varias embarcaciones. Esta operación se llevó a cabo pocas horas después de que el Comando Sur estadounidense anunciara la destrucción de un barco vinculado al narcotráfico y a un peligroso grupo criminal ecuatoriano.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, destacó en una conferencia de prensa que, tras una operación que duró 48 horas, se logró incautar "cinco embarcaciones, cuatro toneladas de drogas, 16 fusiles y 6.000 municiones, así como boyas con GPS". Además, se detuvo a cuatro personas en la localidad pesquera de Posorja, situada a 336 kilómetros al suroeste de Quito.

Reimberg no especificó si hubo participación de militares estadounidenses en esta acción. En marzo, ambos países comenzaron operaciones militares conjuntas para combatir a los grupos del crimen organizado y garantizar la seguridad en la región.

Este decomiso se produjo poco después de que el Comando Sur informara sobre la destrucción de un barco de la banda criminal Los Choneros, que operaba como surtidor de combustible en medio del océano para actividades de narcotráfico. Este barco es el quinto hundido en menos de dos semanas por las fuerzas estadounidenses.

Sin hacer referencia directa a este incidente, Reimberg afirmó que "el mar ya no es un refugio para los narcotraficantes" y advirtió que cada embarcación utilizada para el transporte de drogas, cada punto de abastecimiento y cada estructura logística que sostenga este negocio ilícito será detectada, perseguida y neutralizada.

Además, se ha reportado la destrucción en el Pacífico de otros pesqueros, como el "María Candelaria", en coordinación con las autoridades ecuatorianas, quienes localizaron a los 26 tripulantes que llegaron a la ciudad portuaria de Manta el domingo pasado.

Los cinco pesqueros fueron vinculados a Los Choneros, banda que Estados Unidos considera como una organización terrorista extranjera. Esta situación se suma a la de otras tres embarcaciones cuyos tripulantes afirman haber sido interceptados por fuerzas estadounidenses este año, incluyendo el caso del "Fiorella", que continúa desaparecido junto a ocho pescadores desde enero.