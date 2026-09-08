Google revive planta nuclear en Iowa con un préstamo de $1.9 mil millones del gobierno de EE.UU.

En octubre del año pasado, Google anunció su intención de reactivar una planta nuclear en Iowa que había estado inactiva desde 2020. Recientemente, el propietario de la instalación, NextEra Energy, recibió un préstamo de $1.9 mil millones del Departamento de Energía de EE.UU. para financiar la renovación de la planta.

Este préstamo representa el segundo apoyo financiero de este tipo, lo que indica que la administración considera la reactivación de la energía nuclear como una fuente clave de electricidad para las empresas tecnológicas que buscan alimentar sus centros de datos de inteligencia artificial. En el pasado, el Departamento de Energía también extendió un préstamo de $1 mil millones a Constellation Energy para reiniciar un reactor en Three Mile Island.

El Deputy Secretary of Energy, James Danly, afirmó que la reactivación de la planta en 2029 contribuirá a "reducir los costos de electricidad", aunque no se detalló cómo se lograría esto. Durante una llamada de ganancias, el CEO de NextEra, John Ketchum, mencionó que solo se destinarán 50 megavatios a la cooperativa eléctrica local, lo que cubriría el 18% del crecimiento de la demanda de Iowa desde 2021, año previo al lanzamiento de ChatGPT.

Se ha informado que Google planea construir hasta seis centros de datos cerca del Duane Arnold Energy Center, que no ha estado operativo desde 2020, cuando una intensa tormenta dañó la planta. En lugar de repararla, NextEra decidió cerrarla. En aquel momento, la abundancia de gas natural en el mercado hacía que la energía nuclear no fuera económicamente viable.

Sin embargo, la situación ha cambiado significativamente en los últimos seis años. La rápida adopción de la inteligencia artificial, junto con la electrificación más amplia de la economía, ha llevado a las empresas de servicios públicos a buscar nuevas fuentes de generación de electricidad. Se espera que la demanda de electricidad de los nuevos centros de datos se triplique para 2035.

Las plantas nucleares cerradas se están convirtiendo en una opción preferida para la industria tecnológica, ya que ofrecen una manera rápida de proporcionar energía limpia y confiable. Microsoft firmó un acuerdo con Constellation Energy hace dos años para reiniciar un reactor en Three Mile Island, que dejó de operar en 2019. Este reactor se prevé que reinicie en 2028 y genere 835 megavatios.

Otra instalación en Illinois, el Clinton Clean Energy Center de Constellation Energy, también enfrentaba el cierre, pero encontró un nuevo cliente en Meta, que comprará todos los atributos de energía limpia de la planta de 1.1 gigavatios. Este acuerdo permitirá que Clinton envíe su electricidad a la red local, mientras que Meta utilizará los certificados para compensar las emisiones generadas en otros lugares.

El Duane Arnold es más pequeño, pero durante el proceso de renovación, NextEra planea aumentar la capacidad en 14 megavatios, alcanzando un total de 615 megavatios.

En conjunto, estas tres plantas representan una oportunidad significativa para la generación de energía en EE.UU. Existen una o dos más que podrían reactivarse, aunque algunas, como San Onofre en California, han estado cerradas por más tiempo y requerirían más trabajo para volver a estar operativas.