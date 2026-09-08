Stoke Space recauda mil millones para competir con SpaceX en el lanzamiento de cohetes reutilizables

Stoke Space Technologies ha anunciado que completó la "cierre inicial" de una ronda de financiamiento Serie E por un total de $1,000 millones. Este capital será utilizado para alcanzar la órbita y preparar un nuevo cohete más grande para operaciones.

Según Andy Lapsa, CEO de la compañía, "esta ronda está realmente enfocada en escalar, en sentar la infraestructura, aumentar la producción y la frecuencia de vuelos, y, lo más importante, financiar el desarrollo del vehículo de segunda generación".

La ronda fue liderada por Point72 Ventures, el vehículo de inversión tecnológica del multimillonario Steve Cohen, junto con Spark Capital. También participaron General Innovation, Glade Brook Capital, US Innovation Technology, Washington Harbour Partners, Woven Capital y Y Combinator, entre otros.

Stoke se posiciona como una de las pocas startups que intenta competir con SpaceX en el mercado de lanzamientos de cohetes de bajo costo. Mientras que SpaceX se ha centrado en el Falcon 9 con un primer escenario reutilizable, también busca desarrollar un cohete completamente reutilizable llamado Starship.

A diferencia de sus competidores como Rocket Lab, Relativity Space o Firefly Aerospace, la empresa de Lapsa se dirige hacia el objetivo de crear un cohete donde tanto el primer escenario como el segundo, que transporta la carga, regresen a la Tierra para ser reutilizados de manera económica. Este objetivo nunca se ha logrado antes.

Para alcanzar tal ambición, se necesita capital significativo. SpaceX ha invertido más de $10 mil millones en Starship durante la última década, y el vehículo aún no ha alcanzado la órbita, aunque esto podría cambiar en su próximo vuelo. Hasta ahora, Stoke ha recaudado un total de $2.3 mil millones.

Un desafío particular para SpaceX ha sido encontrar los materiales y la configuración adecuados para los componentes que protegen la segunda etapa del cohete del intenso calor al reingresar a la atmósfera. Stoke, por su parte, utiliza hidrógeno líquido superenfriado a través de su sistema de protección térmica, una solución de enfriamiento activa que Lapsa afirma ha sido probada exhaustivamente en tierra y se implementará en el primer vuelo.

"Podemos fluir refrigerante en exceso, más de lo que creemos que necesitamos para sobreenfriar la superficie del vehículo, y adoptar una postura conservadora desde esa perspectiva en los primeros vuelos", explicó Lapsa.

Se espera que el primer vehículo de Stoke, el Nova Pathfinder, realice su vuelo inaugural a principios de 2027. A pesar de que en la industria de cohetes suelen haber retrasos, Lapsa se muestra confiado al compartir ese objetivo después de una serie de pruebas estructurales y operativas en la primera etapa del cohete en las instalaciones de la compañía en Moses Lake. El siguiente paso es realizar pruebas de cada etapa del cohete en tierra para asegurarse de que estén listas para el vuelo.

"El sistema terrestre está verificado hasta el punto en que podemos hacerlo sin el cohete, y el cohete está verificado hasta el punto en que podemos hacerlo sin la plataforma de lanzamiento", comentó Lapsa. "Así que el siguiente paso es hacerlos juntos".

La startup ya ha vendido contratos de lanzamiento para el vehículo, que puede llevar tres toneladas métricas a la órbita baja de la Tierra, lo que, según Lapsa, será el mayor vehículo debut de cualquier fabricante de cohetes estadounidense. Sin embargo, pocos cohetes logran despegar a tiempo o con éxito total, y simplemente alcanzar la órbita sería un logro significativo.

"Tenemos múltiples vehículos Pathfinder en producción, y tenemos confianza en que llevaremos Pathfinder al mercado y a la órbita independientemente de esta ronda", afirmó Lapsa.

Stoke también reveló planes para un cohete aún más grande, el Nova Block 2, que ha estado en desarrollo durante los últimos años. Basado en las mismas tecnologías que el Pathfinder, incluidos los motores y el innovador escudo térmico de la empresa, ese vehículo podrá llevar 15 toneladas métricas a la órbita baja de la Tierra, ligeramente más que el Falcon 9.

El objetivo es desplegarlo en 2029, justo cuando, según Musk, el Falcon 9 será retirado. ¿Está Lapsa entusiasmado ante la posibilidad de captar clientes de lanzamiento cada vez más desesperados justo cuando SpaceX se retrasa?

"Amplifica el desajuste entre la oferta y la demanda de lanzamientos, no hay duda de eso", admitió. "Independientemente de si el Falcon 9 se retira o no, la industria espacial y la economía espacial escalan exactamente tan rápido como los cohetes despegan, particularmente los cohetes que sirven a clientes externos".

Ese último comentario es un llamado de atención que los operadores de satélites seguramente escucharán: cuando Starship de SpaceX despegue, las empresas y agencias gubernamentales que busquen comprar boletos competirán con los proyectos internos de la compañía espacial, y podrían tener que pagar un precio premium para utilizar el gran cohete. Stoke, por otro lado, no ha revelado planes para operar sus propios activos espaciales.

"Ahora es el momento de avanzar [...] para que finalmente podamos comenzar a desplegar muchas de las constelaciones y aplicaciones que aspiramos como industria pero que hemos estado atascados en tierra", concluyó Lapsa.