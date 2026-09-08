"Una jornada laboral en la pantalla": los adolescentes pasan más de seis horas al día con el celular

Un informe del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires reveló que cuatro de cada diez estudiantes secundarios pasan más de seis horas diarias frente a la pantalla del celular, una carga horaria equivalente a una jornada laboral.

Los datos, obtenidos mediante el monitoreo directo de aplicaciones de medición en los teléfonos de los alumnos, exponen un escenario de hiperconexión con secuelas directas en la salud mental, como ansiedad, depresión y somnolencia.

En diálogo con Cadena 3, la especialista en neuroeducación y ciudadanía digital Mariana Savid analizó los resultados y advirtió que la clave no está solo en la cantidad de tiempo, sino en el tipo de relación que se construye con la tecnología.

"Las horas por sí solas no explican la ansiedad ni la depresión. Lo que realmente está golpeando es el tipo de vínculo que cada chico tiene con su teléfono: esta dificultad para soltarlo, la multitarea constante y la sensación de no poder desconectar aunque quieran", afirmó Savid.

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TikTok, videojuegos y brecha socioeconómica

El relevamiento detalla que, entre los estudiantes que superan las seis horas de uso, más de la mitad del tiempo se destina al consumo de videos breves mediante el scroll en TikTok. En los varones, los videojuegos representan otra de las principales puertas de entrada al consumo digital continuo.

Savid remarcó que las aplicaciones no son neutrales, sino que están diseñadas con algoritmos específicos para capturar la atención:

"El celular no es el enemigo; el problema son las aplicaciones que tienen dentro, las redes sociales y los videojuegos con sus sistemas de enganche y espirales de dopamina. Por eso es importante poner la responsabilidad donde tiene que estar, que es en las empresas", sostuvo la especialista.

A su vez, el estudio puso en evidencia una brecha socioeconómica: los adolescentes de sectores vulnerables pasan más tiempo frente al teléfono al contar con menos alternativas de acceso a clubes o actividades lúdicas y deportivas fuera del entorno escolar.

Las señales de alerta y la necesidad de la presencia humana

La especialista subrayó la importancia de identificar los indicadores que muestran cuando el uso de las pantallas empieza a desplazar el sueño, la alimentación, la higiene o el rendimiento escolar, provocando aislamiento o irritabilidad en los jóvenes.

"Hace poco una chica de 16 años me dijo: 'A veces siento que mi mente ya no piensa, que solo reacciona, como si alguien manejara mis dedos y mis ojos; cuando apago el teléfono me siento vacía'. Ese vacío es una señal y es el llanto de un adolescente que pide ser acompañado. Ese vacío no se llena con más contenido, sino con presencia humana", reflexionó Savid.

Acuerdos familiares y reseteo digital

Respecto a las herramientas concretas para abordar la problemática en los hogares, la entrevistada sugirió evitar las entregas de celulares como premios sin reglas y promover pactos colectivos entre familias para fijar límites claros y momentos libres de tecnología.

"La tarea no es extirpar la tecnología, sino enseñar a regularla y usarla con autonomía. Propongo incorporar la práctica del reseteo digital al menos una vez al día: un espacio de pausa que busque el equilibrio entre la vida analógica y en línea para avanzar hacia una ciudadanía digital saludable", concluyó Savid.