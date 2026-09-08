Las pruebas PISA y el deterioro educativo: "Son los peores resultados que tenemos"

Argentina volvió a quedar relegada en las pruebas PISA y los resultados encendieron nuevamente las alarmas sobre el estado de la educación. En la evaluación que alcanzó a 91 países, el país se ubicó en el puesto 75 en Matemática, 62 en Lectura y 71 en Ciencias. El desempeño confirma una tendencia de deterioro que, según especialistas, ya podía advertirse en mediciones anteriores.

Sol Alzú, analista de datos de Argentinos por la Educación, sostuvo que los resultados “no dejan de ser preocupantes”, especialmente porque se trata de los peores registros de Argentina en Matemática, Lectura y Ciencias desde 2006. Las pruebas PISA evalúan a estudiantes de 15 años y se realizan internacionalmente desde el año 2000, aunque la incorporación de las distintas áreas fue progresiva.

“Prácticamente toda la serie son los peores resultados que tenemos”, explicó Alzú al analizar la evolución de los indicadores. La especialista remarcó que no se trata solamente de una caída respecto de la prueba inmediatamente anterior, sino de un retroceso que se observa al mirar la trayectoria completa de los resultados argentinos.

El panorama también resulta preocupante cuando la comparación se realiza con otros países de la región. Argentina ya no se encuentra en la mitad de la tabla y comenzó a quedar por detrás de países que hace algunos años no aparecían como referencias educativas habituales. “No nos tenemos que ir ni a Singapur ni a China, que son los que lideran a nivel global”, planteó Alzú, y señaló que existen países cercanos que podrían funcionar como modelos para mejorar.

La especialista sostuvo que el retroceso resulta especialmente difícil de explicar teniendo en cuenta las capacidades económicas del país. “Argentina es un país que en términos de PBI, de capacidad económica, la verdad es que podría rendir mucho mejor en educación”, afirmó. En ese sentido, destacó que la discusión ya no pasa solamente por compararse con las grandes potencias, sino por observar qué hicieron otros países de la región para avanzar.

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Uno de los datos más contundentes aparece al analizar cuántos estudiantes alcanzan los niveles mínimos de desempeño. En Lectura y Ciencias, seis de cada diez jóvenes no llegan a los conocimientos considerados básicos. En Matemática, la situación es todavía más grave: ocho de cada diez estudiantes no alcanzan el nivel mínimo esperado.

“En matemática, que acá está también la gran dificultad, son ocho de cada diez los que no alcanzan los niveles mínimos”, explicó Alzú. La especialista agregó que prácticamente no existen alumnos argentinos que lleguen a los niveles avanzados, correspondientes a los niveles 5 y 6 de la evaluación, lo que muestra no solamente problemas en los aprendizajes básicos sino también dificultades para desarrollar desempeños de mayor complejidad.

Las pruebas PISA son de carácter muestral y no evalúan a todos los estudiantes del país, pero buscan construir una muestra representativa. Alzú destacó además la importancia del nivel socioeconómico, un factor que históricamente tiene un fuerte peso en los resultados educativos argentinos. Sin embargo, advirtió que el problema ya atraviesa a todos los sectores: “Ni siquiera entre los jóvenes de niveles socioeconómicos más altos se están logrando alcanzar los mejores resultados”.

Frente a este escenario, la pregunta central es qué están haciendo otros países que Argentina no consigue sostener. Alzú señaló que uno de los puntos fundamentales es la formación docente. “Hacen gran foco en algo que acá también se está hablando bastante, que es la formación docente”, explicó, aunque aclaró que no se trata solamente de capacitación aislada, sino de una formación inicial sólida y de un proceso de actualización permanente.

La formación continua cobra todavía más importancia en un sistema educativo atravesado por cambios tecnológicos. “Hoy tanto se habla de tecnología, inteligencia artificial, una formación docente que pueda acompañar todos estos procesos”, señaló la analista de Argentinos por la Educación. Para la especialista, los docentes necesitan herramientas para enfrentar nuevas realidades y acompañar las transformaciones que atraviesan las aulas.

Otro de los aspectos centrales es establecer con claridad qué deben aprender los estudiantes en cada etapa de su trayectoria escolar. “Es fundamental tener metas de aprendizaje claras”, sostuvo Alzú, y remarcó que en Argentina falta establecer de manera precisa “qué es lo que tiene que aprender cada chico, en cada grado, en cada nivel”. Según explicó, contar con ese objetivo permite tener “ese norte de hacia dónde hay que ir”.

Los resultados de PISA vuelven así a poner a la educación argentina frente a una discusión que excede a un gobierno o a una coyuntura política. Con seis de cada diez estudiantes sin alcanzar los niveles mínimos en Lectura y Ciencias y ocho de cada diez por debajo de ese umbral en Matemática, el desafío pasa por recuperar aprendizajes, fortalecer la formación docente y fijar objetivos claros. El dato más preocupante, según Alzú, es que “nadie se salva acá”: el deterioro alcanza incluso a los sectores que históricamente obtenían mejores resultados.

Entrevista de Alberto Lotuf.