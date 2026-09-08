Santiago Motorizado, Pericos, Rombai y más: el Fan Fest de los Suramericanos

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán su propio Fan Fest, con propuestas gratuitas de música y entretenimiento en Rosario, Santa Fe y Rafaela. La agenda reunirá artistas de distintos estilos para acompañar la competencia deportiva.

La programación incluye a Santiago Motorizado, Natalie Pérez, Koino Yokan, Pericos, Rombai, Indios, Cielo Razzo, L’Ókura, La Vandalosa, Los Tipitos, Caligaris, Nuestro Romance, Sergio Torres, Caliope Family, Sofi Gazzaniga, Delfina Beltrame, Joaco Burgos, Manu Piró, Azul Vélazquez, Plan Divino, Múñecas, La Revancha, China Roldán, Ele Mariani, Circo Beat, Resuena, Amapola, Derecha Cósmica, Piki, La Alberdi y DJ Agus Pérez, entre muchos otros.

Por otro lado, la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos se realizará el sábado 12 de septiembre en Rosario, con la participación de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán, en una propuesta musical con arreglos de Lito Vitale.

Además de los shows musicales, el Fan Fest contará con DJs y distintas propuestas para acompañar el clima de los Juegos. La iniciativa busca sumar a vecinos y visitantes a la celebración deportiva que tendrá como protagonistas a Rosario, Santa Fe y Rafaela durante septiembre.