Malas noticias para Belgrano: se desgarró Adrián Sánchez
El mediocampista no terminó el partido del pasado fin de semana ante Huracán. En la próxima fecha, el Pirata visitará a Sarmiento de Junín.
07/09/2026 | 18:40Redacción Cadena 3
FOTO: Sánchez se lesionó ante Huracán
El mediocampista de Belgrano, Adrián Sánchez sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, en el encuentro frente a Huracán y será baja durante los próximos partidos.
En un comunicado, el club de Alberdi informó de la baja del volante central, titular indiscutido en el primer equipo que orienta Ricardo Zielinski.
El mismo explica "El jugador ya comenzó su proceso de recuperación y su evolución será seguida por el cuerpo médico del club".
Es casi un hecho que además del cotejo en Junín, Sánchez también se pierda el compromiso posterior ante Estudiantes de Río Cuarto.
Lectura rápida
¿Quién sufrió una lesión? Adrián Sánchez, mediocampista de Belgrano.
¿Qué tipo de lesión tuvo? Un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda.
¿Dónde ocurrió la lesión? En el encuentro frente a Huracán.
¿Qué informó el club sobre su recuperación? Que ya comenzó su proceso de recuperación y será seguido por el cuerpo médico.
¿Cuáles son los próximos partidos que se perderá? El cotejo en Junín y el compromiso ante Estudiantes de Río Cuarto.