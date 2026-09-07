Malas noticias para Belgrano: se desgarró Adrián Sánchez

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El mediocampista de Belgrano, Adrián Sánchez sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, en el encuentro frente a Huracán y será baja durante los próximos partidos.

En un comunicado, el club de Alberdi informó de la baja del volante central, titular indiscutido en el primer equipo que orienta Ricardo Zielinski.

El mismo explica "El jugador ya comenzó su proceso de recuperación y su evolución será seguida por el cuerpo médico del club".

Es casi un hecho que además del cotejo en Junín, Sánchez también se pierda el compromiso posterior ante Estudiantes de Río Cuarto.