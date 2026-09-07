Una madre de Illinois acusada de homicidio seguía el juicio de Lindsay Clancy

FOTO: Mamá de Illinois acusada de matar a su bebé seguía de cerca el juicio de Lindsay Clancy

Una mujer de Illinois, acusada de haber asesinado a su hijo de 2 años, había estado siguiendo de cerca el juicio por asesinato de la madre de Massachusetts, Lindsay Clancy, enviando mensajes de texto sobre el caso a sus amigos pocas horas antes del descubrimiento del cuerpo del menor, según informó la fiscalía el lunes.

Corie Walsh, de 40 años, se enfrenta a tres cargos de asesinato en primer grado tras el hallazgo sin vida de su hijo, Barrett, en el sótano de su vivienda familiar en un suburbio de Chicago el 1 de septiembre, según documentos judiciales obtenidos por NBC Chicago.

De acuerdo con la fiscalía, Walsh estaba "muy" involucrada en el juicio de Clancy, comentando el caso con algunos amigos hasta alrededor de las 12:30 de la tarde de ese día. Un vecino encontró a Barrett menos de cuatro horas después.

Walsh fue hallada en otra parte de la casa con lesiones que, según las autoridades, fueron autoinfligidas. Los fiscales indicaron que más tarde le declaró a los investigadores que mató a su hijo porque creía que era el "diablo" y el "anticristo". Su abogada, Andrea Lyon, afirmó a la prensa que su clienta estaba atravesando un episodio psicótico y que la muerte del niño representa una tragedia para toda la familia.

La policía recibió una llamada para acudir a la vivienda de Walsh en Frankfort, a unos 56 kilómetros (35 millas) al suroeste de Chicago, poco antes de las 4 de la tarde, después de que un vecino descubrió el cuerpo de Barrett en el sótano, según la solicitud de la fiscalía para que Walsh permanezca encarcelada hasta la fecha del juicio.

El vecino encontró al niño y comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras llamaba al número de emergencias 911, según indicó la fiscalía. El menor fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto. Una autopsia determinó que falleció por asfixia por ligadura por compresión del cuello.

Al registrar la casa, la policía encontró a Walsh completamente vestida dentro de una bañera con agua ensangrentada, informaron los fiscales. Tenía cortes en las muñecas y los muslos, y fue llevada a un hospital con lesiones que, según las autoridades, no ponían en riesgo su vida.

La revelación de que Walsh había seguido el juicio de Clancy se hizo pública días después de que un juez de Massachusetts declaró un juicio nulo en ese caso, luego de que el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime.

Clancy, exenfermera de trabajo de parto, fue acusada de asesinar a sus tres hijos pequeños en 2023. Sus abogados argumentaron que no estaba en condiciones legales de ser juzgada y que padecía psicosis posparto. Los fiscales sostuvieron que Clancy comprendía lo que hacía y sabía que estaba mal.

Las autoridades de Illinois no han indicado que el juicio de Clancy haya influido en la muerte del hijo de Walsh, y hasta el momento no se ha hecho pública ninguna evidencia que establezca una conexión más allá de sus comentarios sobre el caso.

La Policía de Frankfort y los fiscales del condado de Will no respondieron a los mensajes en busca de comentarios.