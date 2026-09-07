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Bernie Ecclestone, detenido en Portugal por tenencia ilegal de escopeta en su avión privado

El ex presidente de la Fórmula 1 fue detenido al aterrizar en Portugal, donde se encontró una escopeta en su avión sin la licencia correspondiente.

07/09/2026 | 19:06Redacción Cadena 3

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Bernie Ecclestone volvió a ser detenido por tenencia ilegal de un arma.

FOTO: Bernie Ecclestone volvió a ser detenido por tenencia ilegal de un arma.

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Buenos Aires, 7 septiembre (NA) – El empresario y ex presidente de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue arrestado en un aeródromo de Portugal tras hallarse una escopeta sin la licencia correspondiente en las pertenencias de su jet privado.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, Ecclestone justificó su posesión del arma argumentando que la llevaba para practicar tiro al plato y que no suele viajar con el "libro azul" habilitante. Sin embargo, la situación fue resuelta unas horas después de su detención.

Este episodio, que el mismo Ecclestone describió como un "calvario", marca su segunda detención por tenencia de un arma en los últimos años, ya que había enfrentado una situación similar en Brasil en 2022.

A sus 95 años, Bernie Ecclestone se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras ser detenido en el aeródromo de Tires, en el municipio de Cascais.

La detención se produjo durante una inspección de rutina de sus pertenencias tras un viaje desde Suiza a Portugal en su jet privado, donde se descubrió la escopeta.

A pesar de su justificación de que la portaba para realizar una práctica de tiro al plato, la falta de la documentación requerida llevó a su arresto. "Nunca viajo con ese tipo de documentos", afirmó el ex máximo responsable de la Fórmula 1.

La retención duró varias horas y aunque estuvo bajo la amenaza de arresto, finalmente pudo solucionar el problema mediante el pago de una fianza cuyo monto no fue divulgado. Ecclestone calificó el incidente como "un calvario".

Este es el segundo incidente relacionado con armas que enfrenta en los últimos cuatro años, ya que en 2022 fue detenido en un aeropuerto de Brasil por un hecho similar.

En aquella ocasión, el empresario admitió que el arma le pertenecía, pero indicó que no sabía que estaba en su equipaje. Tras pagar otra fianza, describió el episodio como "una tontería insignificante".

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién fue detenido en Portugal?
El empresario y ex presidente de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone.

¿Por qué fue arrestado?
Por tenencia ilegal de una escopeta sin la licencia correspondiente.

¿Dónde ocurrió la detención?
En el aeródromo de Tires, en el municipio de Cascais, Portugal.

¿Qué justificó Ecclestone?
Dijo que llevaba el arma para practicar tiro al plato y que no viaja con la licencia habilitante.

¿Es esta su primera detención por armas?
No, es su segunda detención relacionada con armas en los últimos cuatro años.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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