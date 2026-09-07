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Reclaman por la liberación de Raúl Castells tras su detención en Rosario

El MIJD reclamó la liberación de Raúl Castell, detenido este lunes en Rosario. Desde la organización cuestionaron el procedimiento y atribuyeron la medida a un pedido de captura.      

07/09/2026 | 20:13Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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El dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Aníbal Castells, de 73 años, fue detenido este lunes en Rosario durante un control policial.

El procedimiento se realizó alrededor de las 13.30, en la zona de bulevar Seguí y Mariano Casal, cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de un Renault Logan que era conducido por Castells.

De acuerdo con la información consignada en el procedimiento, al realizarse una consulta por frecuencia radial, operadores informaron que sobre el dirigente pesaba un pedido de captura vigente. A partir de esa situación, fue trasladado inicialmente a Medicina Legal y posteriormente a la Comisaría 32ª.

Tras conocerse la detención, integrantes del MIJD se concentraron para reclamar por su liberación y cuestionaron el procedimiento. Desde la organización sostuvieron que el pedido de captura estaría relacionado con causas de los años 2004 y 2005 que, según plantearon, se encontrarían prescriptas.

El MIJD también destacó la edad de Castells y anticipó nuevas movilizaciones en distintos puntos de la provincia de Santa Fe para reclamar por su liberación.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido?
Raúl Castell, dirigente del MIJD, fue detenido.

¿Cuándo ocurrió la detención?
La detención se produjo este lunes durante el mediodía.

¿Dónde fue detenido?
En la ciudad de Rosario, específicamente en boulevard Seguí al 6900.

¿Por qué fue detenido?
Debido a un pedido de captura relacionado con causas de los años 2004 y 2005.

¿Qué acciones están tomando sus seguidores?
El MIJD anticipó nuevas movilizaciones en la provincia de Santa Fe para reclamar su liberación.

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