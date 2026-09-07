Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 7 de septiembre.
El sorteo número 31608 de la quiniela vespertina se realizó el lunes 7 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 0500, correspondiente a "A primera (Huevos)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31608 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 7 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 0500, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Huevos).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0500
2° 6718
3° 9743
4° 7829
5° 8361
6° 0255
7° 3287
8° 3156
9° 7600
10° 8355
11° 3745
12° 5079
13° 8979
14° 0073
15° 2521
16° 1955
17° 4042
18° 7002
19° 6044
20° 4875
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31608 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 7 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 0500.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Huevos)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20 en el sorteo.