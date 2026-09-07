Terminó la asamblea de UTA y se reanuda el servicio en las líneas de colectivos afectadas

La asamblea informativa que llevaba a cabo la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que afectó el normal funcionamiento de varias líneas del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba se levantó a las 17.30 de este lunes, con lo que se reanuda, en forma progresiva, la normalidad del servicio.

La medida de fuerza se desarrolló desde las 12 en la punta de línea de la empresa TAMSE. La medida impactó de manera directa en el servicio de los colectivos de las líneas 20, 23, 27, 600 y 601.

"Desde las 12 vamos a parar estas líneas. No hay ni siquiera una llamada para acordar nada. No tenemos nada que negociar, pedimos el mismo tratamiento que el AMBA", dijo más temprano a Cadena 3 Carla Esteban, secretaria general del gremio.