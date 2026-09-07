Mirra Andreeva asiste a su rival lesionada Anastasia Potapova antes de avanzar en el US Open

FOTO: Mirra Andreeva ayuda a su rival lesionada Anastasia Potapova antes de ganar en el US Open

NUEVA YORK — Mirra Andreeva recuerda haber admirado a Anastasia Potapova mucho antes de convertirse en rivales en la cancha. Por ello, cuando Potapova sufrió una caída y se lesionó hacia el final de su partido de octavos de final en el Abierto de Estados Unidos, Andreeva dejó de lado el tenis para ayudarla.

La campeona de Roland Garros brindó su apoyo a Potapova, ayudándola a levantarse para que pudiera recibir atención médica, y luego culminó con una victoria por 5-7, 6-4, 6-3 que la llevó a los cuartos de final en Flushing Meadows por primera vez.

"No ha sido el final perfecto para el partido", comentó Andreeva.

Andreeva lideraba 5-3 en el set decisivo cuando Potapova se estiró para golpear una derecha en carrera y cayó, sosteniéndose la rodilla izquierda. Mientras Potapova permanecía sentada en la cancha, visiblemente adolorida, la joven de 19 años cruzó la red y apoyó su mano en el hombro de su oponente de 25.

Andreeva ayudó a levantar a la preclasificada número 24, y Potapova pudo cojear hasta su banco, donde Andreeva solicitó que le trajeran hielo. Tras recibir tratamiento, Potapova continuó con la rodilla vendada, pero con movilidad limitada; no pudo ganar más puntos y no intentó alcanzar el último golpe de Andreeva.

Potapova parecía contener las lágrimas cuando Andreeva la abrazó tras el punto final.

Potapova, quien ahora representa a Austria, nació en Rusia y competía bajo esa bandera cuando ganó el campeonato juvenil de Wimbledon en 2016.

"Para mí, Nastya siempre fue como una prodigio. Llegó al circuito muy joven", recordó Andreeva. "También tuvo muchas victorias. Recuerdo que todos la estábamos viendo y animando cuando ganó el título junior de Wimbledon. Para mí, ella siempre fue como una pequeña estrella a la que miraba".

Potapova había ganado su primer enfrentamiento en el circuito en 2022, pero Andreeva ha triunfado en los últimos cuatro. Este resultado impidió que Potapova alcanzara sus primeros cuartos de final de un Grand Slam.

Andreeva explicó: "Primero, ella simplemente me ganó. Así que luego supe que es una jugadora difícil de enfrentar, pero al mismo tiempo, era muy amable".

"Luego, a partir de ahí, entrenábamos juntas y, cuanto más te ves, más tiempo pasas juntas, hablas de todo. Siento que tenemos una buena conexión fuera de la cancha", agregó.