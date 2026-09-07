FOTO: Glosario de términos de IA: descubre qué es la recurrencia opaca y más

La inteligencia artificial (IA) ha transformado el panorama tecnológico, introduciendo una variedad de términos y conceptos que pueden resultar confusos incluso para los más versados en el tema. Entre estos términos, destaca la recurrencia opaca, un concepto que ha surgido recientemente y que ha generado interés y preocupación entre los expertos en seguridad de IA.

La recurrencia opaca se refiere a un método donde un modelo de IA repite la misma consulta a través de sus capas internas en lugar de razonar paso a paso en un lenguaje claro. Aunque este enfoque puede ser más eficiente, también plantea desafíos en la transparencia y la trazabilidad de las decisiones que toma la IA, lo que preocupa a los investigadores de seguridad.

Este glosario busca ofrecer definiciones claras de los términos más relevantes en el ámbito de la IA, permitiendo a los interesados en esta tecnología mantenerse informados y al día. A medida que el campo evoluciona, este documento se actualizará regularmente, funcionando como un recurso vivo similar a los propios sistemas de IA que describe.

Algunos de los términos incluidos son:

AGI (Inteligencia General Artificial)

La AGI se refiere a un tipo de IA que puede realizar tareas intelectuales a un nivel igual o superior al de un humano promedio. Este concepto ha sido discutido ampliamente y es considerado un hito en el desarrollo de la IA.

Modelos de Lenguaje Grande (LLM)

Los LLM son modelos de IA que procesan y generan texto humano, siendo fundamentales en asistentes virtuales como ChatGPT y otros sistemas de generación de lenguaje.

Aprendizaje por Refuerzo

Este método de entrenamiento de IA implica que un sistema aprende a través de la experiencia, recibiendo recompensas por respuestas correctas, similar a cómo se entrena a un animal.

Tokenización

La tokenización es el proceso de dividir el texto en partes más pequeñas, llamadas tokens, que las IA pueden entender y procesar. Esta técnica es crucial para el funcionamiento de los modelos de lenguaje.

Distorsión

La distorsión se refiere a la tendencia de los modelos de IA a generar información incorrecta, lo que puede ser problemático en aplicaciones críticas como la medicina.

Este glosario es solo un punto de partida para aquellos que buscan comprender mejor el lenguaje de la IA. A medida que la tecnología avanza, es esencial que tanto desarrolladores como usuarios se familiaricen con estos términos para navegar en un entorno cada vez más complejo.