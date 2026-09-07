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Internaron a Mirtha Legrand: qué le pasó

La conductora fue ingresada a una clínica tras presentar un cuadro de bronquitis. Aseguran que se trata de una medida preventiva sugerida por su médico.

07/09/2026 | 11:42Redacción Cadena 3

Perspectiva Capital Federal

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Mirtha Legrand. Foto: eltrecetv.

FOTO: Mirtha Legrand. Foto: eltrecetv.

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Mirtha Legrand fue internada en las últimas horas debido a un cuadro gripal que derivó en bronquitis, según se conoció de forma pública tras su ausencia en las grabaciones de su habitual programa televisivo.

La noticia fue revelada por la panelista Analía Franchín en el ciclo A la Barbarossa, donde detalló que el traslado al centro de salud responde a una recomendación directa de su médico de cabecera para mantenerla bajo estricta observación y monitoreo.

"Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera le recomendó un reposo total. En las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica donde está monitoreada y más controlada", explicó Franchín durante la emisión.

Según trascendió, la decisión de ingresarla obedece a un protocolo de cuidado preventivo para evitar complicaciones respiratorias y garantizar un seguimiento constante por parte del equipo profesional.

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Lectura rápida

¿Quién fue internada recientemente?
Mirtha Legrand fue internada debido a un cuadro gripal que derivó en bronquitis.

¿Qué reveló Analía Franchín?
Informó que el traslado al centro de salud fue por recomendación de su médico de cabecera.

¿Cuál fue la razón de su internación?
La internación se debió a un protocolo de cuidado preventivo para evitar complicaciones respiratorias.

¿Dónde está internada Mirtha Legrand?
Ella está en una clínica donde es monitoreada y controlada constantemente.

¿Qué recomendó el médico de cabecera?
Recomendó un reposo total para Mirtha Legrand debido a su estado de salud.

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La quinta pata del gato

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Cuadro de Situación

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