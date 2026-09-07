El US Open marca el fin de un récord de 150 años en el tenis tras la derrota de Tsitsipas

FOTO: Tsitsipas era la última esperanza para mantener vigente un récord de casi 150 años en el tenis.

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- El griego Stefanos Tsitsipas perdió ante el estadounidense Ben Shelton (8°) en los octavos de final del US Open, lo que significó el cierre de uno de los récords más antiguos en la historia del tenis. Desde el año 1877, cuando comenzó la era de los Grand Slam, siempre había habido al menos un jugador con revés a una mano en las semifinales de estos torneos.

En esta edición del US Open, el único tenista con revés a una mano que aún competía era Tsitsipas, un ex número 3 del mundo que había llegado a las finales de Roland Garros 2021 y del Abierto de Australia 2023. Sin embargo, su actuación en este torneo fue inesperada, dado que su rendimiento había sido inconsistente en los últimos años.

El propio tenista griego se tomó con humor la situación, bromeando en sus redes sociales sobre su necesidad de "salvar una racha de 150 años". Su camino en el torneo se detuvo en los octavos de final, donde no pudo hacer frente a Shelton, quien lo derrotó con parciales de 6-2, 6-3 y 6-4.

El revés a una mano ha sido una técnica predominante en el tenis durante más de un siglo. Sin embargo, a partir de finales de la década del 2000, comenzó a perder popularidad, con el suizo Roger Federer como su máximo exponente. Después de Federer, su compatriota Stan Wawrinka continuó la tradición, logrando tres títulos de Grand Slam (Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016).

A pesar de la presencia de otros tenistas como el búlgaro Grigor Dimitrov y el italiano Lorenzo Musetti, el revés a una mano se ha vuelto cada vez más raro en el circuito profesional. Esta tendencia se refleja en el ranking ATP, que actualmente no incluye a ningún jugador que utilice esta técnica entre los primeros diez.