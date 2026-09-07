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Clima

Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este lunes 7 de septiembre

Este lunes 7 de septiembre, Santa Fe presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4° y 14°. Se espera un día fresco con vientos moderados del noreste.

07/09/2026 | 12:17Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 7 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, la temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 9°. La humedad se encuentra en un 51%, la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1024 hPa.

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Las condiciones del viento se mantendrán en torno a los 5 m/s, con una humedad del 51%. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un leve aumento en las temperaturas. Para el martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 20°, con cielo despejado. El miércoles 9, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 23°, también con pocas nubes. Sin embargo, el jueves 10, se prevé un descenso en la temperatura, con mínimas de 12° y máximas de 16°, y la posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 11, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 12°, con condiciones de lluvia ligera.

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