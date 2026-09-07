Se recuperan los niños de 3 y 5 años que sobrevivieron al trágico incendio en Jujuy

FOTO: Los menores están internados en el Hospital Materno Infantil de Jujuy.

Dos niños de 3 y 5 años se recuperan después de haber sobrevivido a un incendio ocurrido en un contenedor en Jujuy, en el que murió su hermano de 2 años.

El suboficial principal de la Policía provincial, Luis Martínez, informó a Cadena 3 que el menor de 2 años sufrió graves quemaduras y falleció como consecuencia de las lesiones.

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FOTO: El container donde ocurrió el incendio en el que murió uno de los tres hermanitos.

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Los otros dos hermanos fueron asistidos y trasladados a un centro de salud.

Uno quedó en observación por inhalación de monóxido de carbono, mientras que el otro permanecía internado con quemaduras de primer y segundo grado.

Informe de Elisa Zamora.