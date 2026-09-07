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Se recuperan los niños de 3 y 5 años que sobrevivieron al trágico incendio en Jujuy

El fuego se desató en un contenedor y provocó la muerte de su hermano de 2 años. Uno quedó en observación por inhalación de monóxido y el otro sufrió quemaduras.

07/09/2026 | 11:48Redacción Cadena 3

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Los menores están internados en el Hospital Materno Infantil de Jujuy.

FOTO: Los menores están internados en el Hospital Materno Infantil de Jujuy.

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Dos niños de 3 y 5 años se recuperan después de haber sobrevivido a un incendio ocurrido en un contenedor en Jujuy, en el que murió su hermano de 2 años.

El suboficial principal de la Policía provincial, Luis Martínez, informó a Cadena 3 que el menor de 2 años sufrió graves quemaduras y falleció como consecuencia de las lesiones.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: El container donde ocurrió el incendio en el que murió uno de los tres hermanitos.

/Fin Código Embebido/

Los otros dos hermanos fueron asistidos y trasladados a un centro de salud. 

Uno quedó en observación por inhalación de monóxido de carbono, mientras que el otro permanecía internado con quemaduras de primer y segundo grado.

Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un incendio en un contenedor en Jujuy resultó en la muerte de un niño de 2 años y dejó heridos a sus dos hermanos.

¿Quiénes fueron afectados? Los afectados son tres hermanos: uno de 2 años que falleció y dos que sobrevivieron, de 3 y 5 años.

¿Cuándo sucedió? El incendio ocurrió recientemente, aunque la fecha exacta no se especifica en el artículo.

¿Dónde ocurrió el incendio? El incendio tuvo lugar en un contenedor en Jujuy.

¿Cómo están los sobrevivientes? Los niños de 3 y 5 años están en recuperación; uno está en observación por inhalación de monóxido de carbono y el otro tiene quemaduras de primer y segundo grado.

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