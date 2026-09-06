La fiesta de todos: los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

FOTO: La mascota de los juegos, Capi, en la inauguración del estadio Invencible Rosario.

Por Jorge Parodi

La provincia de Santa Fe se prepara para vivir una auténtica fiesta deportiva que se extenderá por dos semanas.

Desde el sábado 12 de septiembre hasta el 26, los Juegos Suramericanos se disputarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Para graficarlo de qué se trata, son una especie de Juegos Olímpicos, pero a nivel Sudamericano. Es el escalón previo a los Juegos Panamericanos del año próximo en Lima, Perú y de Los Ángeles 2028, que será la próxima cita olímpica.

En los Juegos Odesur participarán 15 países de todo el continente.

Serán más de 4000 atletas competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Estos Juegos darán lugar a la inauguración de nueva infraestructura deportiva, tal es el caso del Centro Acuático El Invencible en Rosario y a la adecuación de otros escenarios a la altura del evento.

La necesidad de alojar a los atletas en las denominadas Villa Suramericana en Santa Fe y en Rosario, motivó a la construcción de complejos de departamentos, que una vez terminados los Juegos, serán adjudicados a vecinos santafesinos mediante programas provinciales de acceso a la vivienda.

El próximo sábado, en el Monumento a la Bandera en Rosario, se prevé un acto inaugural impactante, con más de 100 artistas en escena, bailarines, color, tecnología y artistas de la talla de Soledad Pastorutti que interpretará la canción oficial de los Juegos, Abel Pintos, Luck Ra, Cacho Deicas y Juan Carlos Baglieto entre otros, bajo la dirección artística de Lito Vitale.

Más que la cantidad y calidad de medallas que puedan llegar a lograrse, importan las historias de vida de jóvenes que se abrazan al deporte como modo de vida.

Más allá de los éxitos y las frustraciones, es hora de valorar el esfuerzo, el proceso, el camino hacia un objetivo.

Fuera de las luces de este Disney deportivo que se vivirá en la provincia de Santa Fe durante estos 14 días, lo que vale es el legado de una infraestructura deportiva necesaria y anhelada.

A esto se suma como beneficio intangible el efecto multiplicador, a partir del contagio y el entusiasmo, que dará lugar a que muchos chicos y chicas comiencen a practicar disciplinas deportivas que seguramente presenciarán in situ y que en algunos casos aparecen como brumosas referencias, casi desconocidas para el gran público.

El deporte amateur de la Argentina, tantas veces olvidado y devaluado, tendrá en los próximos días una especie de reivindicación en 3 ciudades que respiran deporte.