Graciela Stéfani reflexiona sobre su papel en Margarita y la polémica escena viral

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- La actriz Graciela Stéfani, conocida por su interpretación de Malala en Floricienta y Margarita, compartió sus reflexiones sobre el final de su personaje en la ficción de Cris Morena. En particular, se refirió a la controversia generada en redes sociales por una frase del primer capítulo de la tercera temporada de la serie de HBO, que supuestamente contenía referencias políticas.

Floricienta no solo fue un éxito durante su emisión original, sino que continuó siendo relevante con su llegada a YouTube y un reboot que revitalizó la historia. En una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, Stéfani destacó el impacto de su personaje, que ha logrado conectar con nuevas generaciones: "Lo que tiene de bueno y de increíble es que sigan sumándose generaciones".

Stéfani también habló sobre el cierre de su rol en Margarita, que se encuentra en su última temporada. La actriz expresó su tristeza por el final de Malala, un personaje que considera entrañable tanto para ella como para la audiencia: "Malala terminó en esta temporada y termina. Es un personaje entrañable para mí y para la gente. Ahora, de repente, se terminó, y la verdad que me da como una tristeza pensar que no va más".

A pesar de que muchos actores prefieren no ser encasillados en un solo rol, Graciela Stéfani se mostró agradecida por la oportunidad de interpretar a Malala durante tantos años: "Hubo un momento que sí (le molestaba), porque te encasillan y por ahí no te llaman pensando que lo único que sabés hacer es eso".

Sin embargo, Stéfani ha cambiado su perspectiva: "Hace rato que estoy súper agradecida. Y en cuanto empecé a agradecer, te juro, me empezaron a llamar para cosas totalmente diferentes a lo que fue Malala".

¿Qué dice Graciela Stéfani sobre la polémica escena viral de Margarita?

La tercera y última temporada de Margarita ha captado la atención de los medios por una escena narrada por la actriz Isabel Macedo, en la que se menciona cómo un "presidente puede ser un villano". Esta frase ha sido interpretada por algunos usuarios en redes sociales como un ataque de Cris Morena hacia el gobierno de Javier Milei, a pesar de que la productora generalmente evita pronunciarse sobre sus posturas políticas.

Al ser consultada sobre si cree que la frase fue intencional, Stéfani descartó esa posibilidad: "No creo, mirá, yo no creo que Cris Morena le quiera decir nada a Milei, te soy honesta. No creo que ponga en sus programas nada que tenga que ver con lo partidista, con la política. No creo".

No obstante, la actriz admitió que la frase no está alejada de la realidad y resaltó la creatividad de la productora: "Fue casual y coincide; lo que pasa es que ella es visionaria y es muy intuitiva, entonces por ahí tiró algo que tendría que ver con la realidad sin quererlo".