Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este domingo 6 de septiembre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza
en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Mendoza
es de few clouds
, con una temperatura actual de 5°. La sensación térmica se siente un poco más baja, alcanzando los 5°. La humedad es del 49%, lo que indica un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se mantiene en 1029 hPa.
El clima hoy domingo 6 de septiembre
Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a la sensación de frescura. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Mendoza
se presentará de la siguiente manera: el lunes 7 de septiembre, la mínima será de 5° y la máxima de 16°, con cielo despejado. El martes 8, se espera una mínima de 9° y una máxima de 20°, también con cielo despejado. Para el miércoles 9, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, manteniendo el cielo despejado. El jueves 10, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 11, se prevé una mínima de 6° y una máxima de 13°, con lluvias moderadas.