Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este domingo 6 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 5°. La sensación térmica se siente un poco más baja, alcanzando los 5°. La humedad es del 49%, lo que indica un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se mantiene en 1029 hPa.

El clima hoy domingo 6 de septiembre

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a la sensación de frescura. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima ense presentará de la siguiente manera: el lunes 7 de septiembre, la mínima será de 5° y la máxima de 16°, con cielo despejado. El martes 8, se espera una mínima de 9° y una máxima de 20°, también con cielo despejado. Para el miércoles 9, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, manteniendo el cielo despejado. El jueves 10, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 11, se prevé una mínima de 6° y una máxima de 13°, con lluvias moderadas.