Franco Colapinto se emocionó tras el GP de Italia: "Era una gran oportunidad"

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto no pudo contener su frustración tras concluir el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. A pesar de un inicio prometedor, donde avanzó desde el séptimo al cuarto lugar, un despiste en la sexta vuelta lo relegó a la decimosexta posición.

Con esfuerzo, logró recuperarse y cruzó la meta en noveno lugar, pero la emoción lo superó y terminó en lágrimas. "Fue una carrera dura, muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que estoy triste", expresó Colapinto después de la carrera.

El argentino destacó que el error ocurrido tras el relanzamiento debido al accidente de Charles Leclerc fue crucial, ya que el rendimiento del Alpine durante todo el fin de semana le daba esperanzas de un mejor resultado.

A pesar de la decepción, Colapinto no se rindió y logró recuperar siete posiciones, finalizando noveno, a solo dos lugares del italiano Kimi Antonelli, quien ganó la carrera tras una impresionante remontada desde el decimonoveno puesto.

Con este resultado, el argentino sumó dos puntos, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó séptimo, habiendo partido desde la pole position, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

"Se aprovechó una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Un poco triste, pero no, es aprender de esto", concluyó el piloto de Alpine.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana en el Gran Premio de España, que se llevará a cabo en Madrid, donde Colapinto buscará superar la frustración vivida en Monza y capitalizar el buen rendimiento de su monoplaza durante el fin de semana italiano.