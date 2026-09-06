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Colapinto se quebró hasta las lágrimas tras la carrera: "Desaproveché una gran oportunidad"

El piloto pilarense habló ante los medios, entre los que estaba Cadena 3, luego de su noveno puesto en el GP de Italia, donde llegó a estar tercero pero un despiste lo privó de luchar más arriba. “Es un día difícil”, admitió.

06/09/2026 | 13:11Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia.

FOTO: Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia.

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Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia y quedó con una profunda sensación de frustración después de una carrera en la que llegó a ocupar el tercer puesto, pero un despiste le impidió sostenerse en la pelea por los primeros lugares.

Tras la competencia, el piloto argentino habló con los medios presentes, entre ellos Cadena 3, y no pudo contener la emoción hasta las lágrimas.

“Fue una carrera larga. Con mucha bronca. Un día difícil, si bien hice cosas bien”, reconoció el piloto de Alpine.

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Colapinto lamentó especialmente el error que le hizo perder posiciones cuando tenía una oportunidad concreta de conseguir un resultado histórico.

“Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Tuve una gran carrera y un grave error”, admitió, visiblemente afectado.

El argentino había logrado avanzar hasta los primeros puestos durante una competencia en la que mostró un gran ritmo, pero el despiste terminó condicionando el tramo final y lo relegó hasta el noveno lugar.

Lectura rápida

¿Quién terminó noveno en el Gran Premio de Italia?
Franco Colapinto terminó noveno.

¿Qué le ocurrió a Colapinto durante la carrera?
Un despiste le impidió sostenerse en la pelea por los primeros lugares.

¿Qué equipo representa Colapinto?
Colapinto es piloto del equipo Alpine.

¿Qué sintió Colapinto tras la carrera?
Sintió frustración y emoción hasta las lágrimas.

¿Qué error lamentó Colapinto?
Lamentó un error que le hizo perder posiciones y una oportunidad histórica.

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