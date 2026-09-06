Colapinto se quebró hasta las lágrimas tras la carrera: "Desaproveché una gran oportunidad"

FOTO: Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia.

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Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia y quedó con una profunda sensación de frustración después de una carrera en la que llegó a ocupar el tercer puesto, pero un despiste le impidió sostenerse en la pelea por los primeros lugares.

Tras la competencia, el piloto argentino habló con los medios presentes, entre ellos Cadena 3, y no pudo contener la emoción hasta las lágrimas.

“Fue una carrera larga. Con mucha bronca. Un día difícil, si bien hice cosas bien”, reconoció el piloto de Alpine.

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Colapinto lamentó especialmente el error que le hizo perder posiciones cuando tenía una oportunidad concreta de conseguir un resultado histórico.

“Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Tuve una gran carrera y un grave error”, admitió, visiblemente afectado.

El argentino había logrado avanzar hasta los primeros puestos durante una competencia en la que mostró un gran ritmo, pero el despiste terminó condicionando el tramo final y lo relegó hasta el noveno lugar.