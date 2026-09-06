Colapinto llegó a estar tercero, sufrió un despiste, remontó y terminó sumando puntos en Monza

Franco Colapinto (Alpine) volvió a correr este domingo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en el histórico circuito de Monza, en una carrera en la que sumó puntos pero terminó con una sensación agridulce.

El pilarense largó séptimo y llegó a estar en el tercer lugar en la carrera, pero se despistó y tuvo que remarla de atrás cuando venía haciendo una actuación histórica.

Pese al tramo amargo, el argentino tuvo una enorme remontada que lo dejó en el noveno lugar, con lo que sumó dos puntos.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien había dado un golpe de escena el sábado al lograr la pole position, largó primero, pero culminó en el séptimo puesto, sumando también unidades para la escudería.

El ganador en Italia fue el local Kimi Antonelli, que tuvo una increíble remontada: tras comenzar en los últimos lugares, se terminó llevando el Gran Premio.

Cadena 3, la radio de la F1 en Argentina.