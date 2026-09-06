Colapinto llegó a estar tercero, sufrió un despiste, remontó y terminó sumando puntos en Monza
El piloto pilarense culminó noveno en el GP de Italia en una carrera que le deja un sabor agridulce. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, largó primero y finalizó séptimo. Ganó Kimi Antonelli, quien había comenzado último.
06/09/2026 | 12:16Redacción Cadena 3
FOTO: El A526 de Franco Colapinto girando en Monza. (Foto: Alpine)
Franco Colapinto (Alpine) volvió a correr este domingo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en el histórico circuito de Monza, en una carrera en la que sumó puntos pero terminó con una sensación agridulce.
El pilarense largó séptimo y llegó a estar en el tercer lugar en la carrera, pero se despistó y tuvo que remarla de atrás cuando venía haciendo una actuación histórica.
Pese al tramo amargo, el argentino tuvo una enorme remontada que lo dejó en el noveno lugar, con lo que sumó dos puntos.
Su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien había dado un golpe de escena el sábado al lograr la pole position, largó primero, pero culminó en el séptimo puesto, sumando también unidades para la escudería.
El ganador en Italia fue el local Kimi Antonelli, que tuvo una increíble remontada: tras comenzar en los últimos lugares, se terminó llevando el Gran Premio.
Cadena 3, la radio de la F1 en Argentina.
Lectura rápida
¿Quién corre este domingo?
Franco Colapinto corre este domingo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
¿Dónde se lleva a cabo la competencia?
La competencia se lleva a cabo en el histórico circuito de Monza.
¿Qué posición obtuvo Colapinto en la clasificación?
Colapinto concluyó en el octavo lugar durante la tanda clasificatoria, pero partirá desde el séptimo debido a la sanción a Kimi Antonelli.
¿Quién obtuvo la pole position?
La pole position fue obtenida por el francés Pierre Gasly.
¿A qué hora comienza la competencia principal?
La competencia principal del Gran Premio de Italia comienza este domingo a las 10 (hora de Argentina).