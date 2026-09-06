Corte total en el Camino de las Altas Cumbres por aguanieve y hielo en la calzada

FOTO: El Camino de las Altas Cumbres está cerrado este domingo.

El Camino de las Altas Cumbres permanece con corte total este domingo debido a la presencia de aguanieve y hielo sobre la calzada, producto de las condiciones meteorológicas.

Las bajas temperaturas y las precipitaciones afectan especialmente a los sectores más elevados de las sierras de Córdoba.

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??? AGUANIEVE EN LAS ALTAS CUMBRES?



?Se encuentra con corte total el Camino de las Altas Cumbres, por caída de aguanieve y presencia de hielo en la carpeta asfáltica. pic.twitter.com/IbTkxCBKXP — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 6, 2026

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En el cerro Champaquí y otros puntos altos de las sierras se registraron nevadas este fin de semana, y el domingo se ve atravesado por las condiciones invernales.