En vivo

Cadena 3 en la F1

Especial Monza

Argentina

En vivo

Cadena 3 en la F1

Especial Monza

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Domingos Populares

 

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

En vivo

Corte total en el Camino de las Altas Cumbres por aguanieve y hielo en la calzada

La interrupción vehicular se produce este domingo debido a las condiciones meteorológicas. En el cerro Champaquí y otros sectores altos serranos nevó. 

06/09/2026 | 07:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Camino de las Altas Cumbres está cerrado este domingo.

FOTO: El Camino de las Altas Cumbres está cerrado este domingo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Camino de las Altas Cumbres permanece con corte total este domingo debido a la presencia de aguanieve y hielo sobre la calzada, producto de las condiciones meteorológicas.

Las bajas temperaturas y las precipitaciones afectan especialmente a los sectores más elevados de las sierras de Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el cerro Champaquí y otros puntos altos de las sierras se registraron nevadas este fin de semana, y el domingo se ve atravesado por las condiciones invernales.

Lectura rápida

¿Qué está ocurriendo en el Camino de las Altas Cumbres? El camino permanece con corte total debido a aguanieve y hielo en la calzada.

¿Quiénes se ven afectados por esta situación? Los sectores más elevados de las sierras de Córdoba son los más afectados.

¿Cuándo se registraron nevadas? Las nevadas se registraron este fin de semana.

¿Dónde se encuentran las nevadas? En el cerro Champaquí y otros puntos altos de las sierras.

¿Por qué se produce el corte en el camino? Debido a las bajas temperaturas y las precipitaciones que han generado condiciones invernales.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf