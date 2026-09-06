Enviados de Estados Unidos llegan a Kiev tras conversaciones con Putin en Moscú

KIEV, Ucrania — Los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner arribaron a Kiev el domingo, marcando su primera visita oficial a Ucrania en el contexto de un renovado esfuerzo por alcanzar la paz tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Este viaje se produce luego de una reunión con el presidente ruso Vladímir Putin en Moscú el sábado, con la intención de reactivar las conversaciones de paz en medio de un aumento de los ataques aéreos por ambas partes.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy declaró el domingo que Kiev está preparado para una discusión "constructiva" con representantes estadounidenses. "Estamos interesados en traer el fin de la guerra", expresó Zelenskyy en una publicación a través de Telegram. "Se necesita paz. Se necesitan garantías de seguridad. Se necesita una paz posbélica justa y sostenible. Nuestras propuestas están preparadas".

El impulso de Washington para terminar con los combates ha perdido ímpetu, ya que Estados Unidos se ha centrado en la guerra con Irán durante los últimos seis meses. La última visita registrada de Witkoff y Kushner a Moscú fue en enero, cuando también se reunieron con Putin.

No hubo avances en las conversaciones en Moscú

La reunión del sábado en Moscú duró más de tres horas a puerta cerrada y concluyó sin anuncios de progresos significativos. El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, describió las conversaciones como constructivas, francas y útiles, aunque no se mencionaron resultados específicos.

Ushakov indicó que, aunque Moscú ofreció su "evaluación integral" de la situación en el campo de batalla en Ucrania, las discusiones no se limitaron únicamente a la guerra en ese país.

"Se debatieron con considerable detalle cuestiones económicas y proyectos conjuntos potencialmente grandes y mutuamente beneficiosos para Rusia y América", afirmó.

Rusia y Ucrania continúan intercambiando ataques

La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado, mientras las tropas enfrentan dificultades para avanzar a lo largo de la línea del frente de 1.250 kilómetros (775 millas). Rusia ha comenzado a utilizar drones rápidos propulsados por motores a reacción, y el sonido constante de las sirenas antiaéreas se ha convertido en parte de la vida cotidiana en Kiev.

Putin y Zelenskyy habían acordado pausar los ataques contra las capitales del otro mientras se llevan a cabo las conversaciones. Sin embargo, ambos intercambiaron ataques hasta el domingo, según informaron funcionarios.

Los ataques rusos en varias regiones de Ucrania causaron la muerte de una persona e hirieron al menos a otras diez durante la noche del domingo, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

En Zaporiyia, ataques con drones resultaron en la muerte de un hombre de 74 años e hirieron a tres personas, mientras que un dron dañó un edificio de apartamentos e hirió a siete personas en la región de Jmelnitsky.

La fuerza aérea de Ucrania reportó que interceptó 82 de los 108 drones lanzados por Rusia durante la noche, además de seis misiles.

En Rusia, un hombre murió y una mujer resultó gravemente herida cuando un dron ucraniano impactó un vehículo, según las autoridades locales en la región fronteriza de Belgorod.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus defensas antiaéreas derribaron 258 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas, así como en la Crimea ocupada y en las aguas de los mares Negro y de Azov.

Esperanzas encontradas

En Kiev, decenas de personas se reunieron el domingo para un momento de silencio nacional a las 9:00 de la mañana en honor a los soldados ucranianos caídos, un ritual diario que se lleva a cabo en ciudades de todo el país.

Entre los asistentes estaba Nataliia Lipei, de 67 años, cuyo hijo Viktor murió en diciembre de 2022. A pesar de sus problemas de salud, ha viajado de ciudad en ciudad para participar y expresó su esperanza de que las conversaciones en Moscú y Kiev finalmente pongan fin a la guerra. "Espero que estos pasos y estas reuniones definitivamente produzcan resultados, porque ha habido tanto derramamiento de sangre y tantas muertes aquí que tenemos que detener todo esto", declaró Lipei.

No todos comparten su optimismo respecto a las conversaciones. Oleksandr Pastukhov, de 27 años, editor de video que también participó en la conmemoración, se mostró escéptico sobre si la visita de los enviados tendría algún impacto. "Ya hemos visto delegaciones como esta venir aquí antes", comentó. "Hemos visto este supuesto alto el fuego por tres días, que terminó después de apenas un par de horas, y ahora se supone que debemos pensar ingenuamente que dos personas vendrán y cambiarán algo".

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Los periodistas de The Associated Press Volodymyr Yurchuk y Yevhenii Ocheretianyi en Kiev, Ucrania, y Elise Morton en Londres contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.