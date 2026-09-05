Inter se impone al Napoli con un doblete decisivo de Lautaro Martínez

Buenos Aires, 5 septiembre (NA) -- Inter de Milán se posicionó como uno de los líderes de la Serie A de Italia, tras vencer a Napoli por 3-2 en un emocionante partido disputado este sábado, en el marco de la tercera fecha del torneo.

Con esta victoria, el equipo milanés comparte la cima de la tabla junto a Roma, que también logró un triunfo sobre Atalanta por 2-1. Por otro lado, Fiorentina sufrió una nueva derrota, esta vez ante Torino por 2-1.

En el estadio Giuseppe Meazza, Napoli comenzó dominando el encuentro, con goles de Politano y Rasmus Hojlund al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, el "Toro" Martínez logró reducir la diferencia, seguido del empate que llegó de la mano del francés Marcus Thuram cerca del final. En un desenlace dramático, el argentino volvió a marcar en el tiempo de descuento, desatando la euforia entre los aficionados locales.

Actualmente, Inter mantiene un puntaje perfecto con tres victorias en tres partidos. La Roma, que también ha comenzado de manera ideal, confirmó su condición tras vencer a Atalanta en el estadio Olímpico, con goles de Mario Hermoso y Matías Soulé, mientras que el brasileño Ederson había adelantado al visitante.

Por su parte, Fiorentina tuvo un inicio complicado, comenzando el partido contra Torino con un gol del argentino Mateo Pellegrino. Sin embargo, Torino dio vuelta el resultado gracias a los tantos de Rolando Mandragora y el británico Ché Adams, logrando su primer triunfo de la temporada.

La Fiorentina, que tuvo al argentino Franco Mastantuono entre los titulares, se encuentra en una situación crítica, con tres derrotas consecutivas, un solo gol a favor y nueve en contra, lo que la ubica en el último lugar de la tabla junto a Genoa.

La jornada de la Serie A continuará este domingo con partidos como Parma-Monza, Frosinone-Venezia, Bologna-Sassuolo y Juventus-Milan. El lunes se jugarán Cagliari-Lecce y Udinese-Lazio.