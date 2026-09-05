Talleres cayó 1-0 ante San Lorenzo en el debut de Omar De Felippe y sigue último en su zona

FOTO: Talleres en su visita a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Talleres perdió 1-0 ante San Lorenzo este sábado en el Nuevo Gasómetro, en el debut de Omar De Felippe como entrenador del "Matador".

El equipo cordobés disputó un partido parejo durante buena parte del encuentro, pero la expulsión de Matías Galarza a los 12 minutos del segundo tiempo cambió el desarrollo.

Con un jugador más, San Lorenzo aprovechó rápidamente la ventaja numérica y encontró el gol que terminó definiendo el partido.

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El comienzo fue intenso, aunque ninguno de los dos equipos logró imponer una diferencia clara. San Lorenzo intentó aprovechar la localía y Talleres buscó mantenerse compacto para salir rápidamente con pases largos.

La primera ocasión importante del conjunto cordobés llegó a los 34 minutos. Nicolás Sforza ejecutó un tiro libre con un potente zurdazo desde media distancia que obligó a una gran intervención de Andrés Devecchi.

El arquero del Ciclón desvió la pelota al córner y evitó que Talleres se pusiera en ventaja.

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La expulsión de Galarza cambió todo

El partido se complicó para Talleres a los 12 minutos del complemento. Galarza recibió la segunda tarjeta amarilla luego de un manotazo en el rostro de Farías y dejó al equipo con diez jugadores.

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La expulsión condicionó el planteo del Matador y San Lorenzo aprovechó inmediatamente la superioridad numérica.

Tras un centro al área, Arboleda conectó de cabeza y obligó a Ezequiel Unsain a intervenir. El arquero alcanzó a desviar la pelota, pero el rebote quedó servido y Alexis Cuello apareció para marcar el 1-0.

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Talleres buscó el empate

Con un hombre menos, De Felippe movió el banco para intentar cambiar el rumbo del partido. Giovanni Baroni y Valentín Dávila ingresaron por Agustín Álvarez y Valentín Depietri.

Talleres no renunció al ataque y encontró en Rick a su principal carta ofensiva. El delantero probó desde afuera del área con un fuerte remate que Devecchi logró desviar.

Sobre el final volvió a intentar con un disparo desde media distancia que pasó cerca del palo izquierdo.

El Matador buscó hasta el último minuto, pero no pudo encontrar el empate y terminó perdiendo 1-0.

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El próximo desafío será en el Kempes

Más allá de la derrota, el debut de De Felippe dejó como principal condicionante la expulsión de Galarza, que obligó a Talleres a jugar buena parte del segundo tiempo en inferioridad numérica.

El entrenador tendrá ahora su primera presentación ante el público albiazul. Talleres recibirá a Unión el próximo sábado a las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la siguiente fecha del Torneo Clausura.

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