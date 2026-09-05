Riquelme minimiza el reclamo de Vélez: "Los partidos se ganan en la cancha"

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, minimizó el reclamo de Vélez respecto a una supuesta infracción en la nómina de extranjeros utilizada durante el partido de Copa Argentina, afirmando que "Los partidos se ganan en la cancha".

Previo al encuentro de esta tarde ante Gimnasia de Mendoza, correspondiente al Torneo Clausura, Riquelme se pronunció sobre la queja del club de Liniers: "No vi el comunicado de Vélez. Sé que algo publicaron. Boca el miércoles ganó merecidamente, jugó un gran partido y fue superior a su rival".

"Los partidos se ganan en la cancha", reiteró el exfutbolista durante una conferencia de prensa en Mendoza, y agregó que "Estamos viviendo un momento de mucho nervio: cada partido se termina con mucho nervio. Los árbitros están siendo bastante golpeados en cada partido, y el VAR también. Parece que estamos en ese camino. Queremos trasladar puro nervio".

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El club Vélez presentó un pedido formal a la AFA, solicitando que se le otorgue la victoria y la clasificación, alegando que seis extranjeros firmaron la planilla, cuando el límite es de cinco. Sin embargo, Boca utilizó solo cinco, ya que el paraguayo Ángel Romero permaneció en el banco sin ingresar.

Por su parte, sí participaron del encuentro los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa; el uruguayo Leandro Lozano; el ecuatoriano Enner Valencia y el chileno Carlos Palacios.

Además, Riquelme manifestó que "No está fácil para nadie. Lanús mereció ganar contra nosotros, pero se habló todo el día del árbitro, del VAR y del tema de (Leonel) Flores. El miércoles Boca fue muy superior a su rival y ganó merecidamente".

El presidente de Boca también mencionó un incidente en el que un jugador de Vélez estuvo cerca de lesionar a Leandro Paredes: "Tuvimos la suerte de que el jugador de Vélez no se cayera encima del tobillo a Paredes, porque hoy estaríamos todos tristes. Para mí era roja, no sé quién fue, pero no se habló nada. Cuando pasa en contra de Boca no se habla nada. Sabemos que la comunicación es así. Vélez el otro día tuvo una oportunidad muy clara con el penal: si ganaba con ese penal iba a ser injusto, pero Boca ganó merecidamente y hoy tenemos que hablar de otra cosa".