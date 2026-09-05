Intensifican los combates entre Israel y Hezbollah por una colina clave en Líbano

FOTO: Meses después del alto el fuego, Israel y Hezbollah luchan por una colina estratégica en Líbano

BEIRUT — Desde que se estableció un alto el fuego entre Israel y Hezbollah hace más de dos meses, la mayoría de las hostilidades han cesado en Líbano, salvo en la colina estratégica de Ali Taher, que domina sectores de la ciudad de Nabatiyeh.

En las últimas semanas, esta colina ha sido escenario de intensos bombardeos y ataques aéreos por parte del ejército israelí. Por su parte, Hezbollah, el grupo político-militar respaldado por Irán, ha llevado a cabo ataques con drones contra las fuerzas israelíes en la región.

Estados Unidos, que actúa como mediador en las negociaciones entre Líbano e Israel, había solicitado a Hezbollah que cediera el control de la colina al ejército libanés como parte de un plan más amplio para desarmar al grupo. Sin embargo, Hezbollah se ha negado a hacerlo.

En junio, Líbano e Israel firmaron un acuerdo marco que establece que Israel se retirará del país a medida que Hezbollah sea desarmado. Sin embargo, el grupo no participó en estas negociaciones y ha rechazado los llamados a desarmarse en las áreas al norte del río Litani, donde se ubica Ali Taher.

La lucha por esta colina podría desencadenar un aumento de la violencia en todo Líbano, complicando aún más los esfuerzos para resolver la situación en la región, que ya está marcada por la inestabilidad.

El ejército israelí anunció el jueves que había tomado el "control operativo" de Ali Taher y de una red de túneles subterráneos que Hezbollah utiliza para proteger a sus combatientes y armamento. Sin embargo, no está claro hasta dónde se extiende este control. Medios estatales libaneses informaron que, justo antes del anuncio, la fuerza aérea israelí continuaba atacando la colina.

No ha habido comentarios oficiales de Hezbollah en respuesta a estas afirmaciones.

La colina tiene una ubicación estratégica, ya que domina varias aldeas y carreteras principales que conducen a Nabatiyeh. La pérdida de control sobre esta área alteraría significativamente la presencia de Hezbollah y sus líneas de suministro en la zona.

Además, el ejército israelí sostiene que la colina alberga centros de mando subterráneos, depósitos de armas, generadores y otras infraestructuras cruciales para Hezbollah.

En las últimas semanas, las hostilidades se han intensificado. Nasser Khdour, investigador del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), informó que Israel ha llevado a cabo operaciones militares en torno a Ali Taher desde julio. El líder de Hezbollah, Mahmoud Qamati, afirmó que sus combatientes están resistiendo los intentos de las tropas israelíes por tomar la colina, aunque minimizó su importancia estratégica.

El viceprimer ministro de Líbano, Tarek Mitri, declaró a finales de agosto que el ejército libanés estaba preparado para hacerse cargo de Ali Taher, acusando a Israel de obstaculizar su avance por motivos políticos.

Se prevé que funcionarios de ambos países se reúnan para continuar las negociaciones en Roma a finales de este mes. Mientras tanto, Hezbollah, que históricamente ha rechazado dialogar con Estados Unidos, parece estar reconsiderando su postura tras enfrentar reveses significativos en sus enfrentamientos con Israel desde 2024.

Aunque las conversaciones con Estados Unidos están estancadas, Irán busca garantías de que Israel detendrá sus ataques contra Hezbollah como parte de cualquier acuerdo a largo plazo. La captura de Ali Taher podría facilitar a Israel avanzar hacia otros bastiones de Hezbollah en la región.

"El control israelí de la zona representa un revés operativo y militar para Hezbollah", concluyó Khdour, sugiriendo que esto podría fortalecer la posición de Israel en futuras negociaciones sobre su retirada de Líbano.