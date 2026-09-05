Irán respondió al ataque de EE.UU. con acciones contra seis barcos en Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este sábado que Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes y anunció una respuesta contra seis embarcaciones en distintas zonas de la región.

Según el comunicado oficial, la Armada de la Guardia Revolucionaria atacó a tres petroleros que atravesaban el estrecho de Ormuz sin autorización y a otros tres buques que, según Teherán, están vinculados con Estados Unidos.

Las autoridades iraníes reconocieron que los ataques estadounidenses provocaron daños en los tres petroleros.

Una advertencia a los barcos que navegan por la zona

La Guardia Revolucionaria lanzó además una advertencia al resto de las embarcaciones que se encuentran en el golfo Pérsico y en las proximidades del estrecho de Ormuz.

Irán instó a los buques a evitar movimientos que considere sospechosos o el uso de rutas no autorizadas y advirtió que podrían ser atacados si incumplen sus disposiciones.

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La amenaza se produce en un contexto de creciente tensión militar entre Teherán y Washington, con el estratégico estrecho de Ormuz como uno de los principales puntos de fricción.

Irán asegura que controla la zona

El portavoz de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alí Mohammadi, afirmó que durante los últimos diez días las fuerzas iraníes han intervenido contra entre dos y cinco buques por noche.

Según su versión, algunos barcos fueron "castigados" y "multados", mientras que también se produjeron enfrentamientos con embarcaciones que no cumplieron con las órdenes impartidas.

Mohammadi aseguró que los ataques estadounidenses no afectaron el control que la Guardia Revolucionaria mantiene sobre la región.

Una nueva escalada tras los ataques de EE.UU.

La acción iraní se produjo después de que Estados Unidos atacara tres petroleros pertenecientes a Irán, en una operación que Washington presentó como una represalia por el lanzamiento de misiles contra dos de sus buques de guerra.

La sucesión de ataques eleva la tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una vía fundamental para el transporte internacional de petróleo.

El intercambio de acciones militares entre ambos países mantiene en alerta a las embarcaciones que navegan por la zona y suma un nuevo foco de tensión al conflicto en Medio Oriente.