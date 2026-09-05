Chacarita no levanta cabeza y cayó ante Atlanta: sigue en zona de descenso

FOTO: Primera Nacional: nueva derrota de Chacarita ante Atlanta, que lo deja en zona de descenso

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- Chacarita no logró revertir su situación en el campeonato tras caer 1-0 ante Atlanta en un clásico que lo condena a permanecer en la zona de descenso directo del grupo B. Este encuentro corresponde a la vigesimoctava fecha de la Primera Nacional.

El único tanto del partido fue anotado por Rodrigo Moreira, quien logró marcar de cabeza tras un preciso centro de Alejo Dramisino, dándole así al "Bohemio" su segunda victoria del año sobre el "Funebrero".

La jornada de la Primera Nacional, que corresponde a la vigesimoctava fecha, comenzó el viernes y se extenderá hasta el lunes 7, cuando se enfrenten Nueva Chicago y Quilmes en Mataderos.

Hoy, Atlanta se impuso 1-0 a Chacarita en Villa Maipú, un resultado que permite a los de Villa Crespo seguir de cerca a Tristán Suárez, quien lidera la Zona B con 51 puntos.

Por su parte, Tristán Suárez también tuvo un buen desempeño en casa, derrotando 2-0 a San Martín de Tucumán gracias a los goles de Mauricio Guzmán y Marcos Enrique, anotados a los 19 minutos y a los 50 del segundo tiempo, respectivamente.

En otro partido destacado, Deportivo Morón se llevó la victoria por 2-1 ante Colón, en un encuentro crucial entre el segundo y el tercero de la tabla de la Zona A, que se llevó a cabo en el estadio Brigadier General Estanislao López en Santa Fe. Los goles del "Gallito" fueron marcados por Mateo Levato y Gonzalo Berterame, mientras que Alan Bonansea descontó para el local.

Además, All Boys logró una victoria ajustada por 1-0 contra Acassuso, lo que le permite alejarse de la zona de descenso, donde actualmente se encuentra el equipo de San Isidro con 23 puntos.

En la misma línea, San Telmo empató 0-0 ante Los Andes, un resultado que les permite sumar un punto, manteniéndose a un punto de los puestos de Reducido.