Ya está disponible el cronograma de los Juegos Suramericanos 2026

FOTO: El Fuego de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 sumó dos nuevas escalas en la provincia.

La programación completa de los Juegos Suramericanos 2026 ya puede consultarse en el sitio oficial santafe2026.ar. Allí se encuentran detallados los días, horarios y escenarios de cada una de las disciplinas que se disputarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas provenientes de 15 países. Con el cronograma confirmado, el público podrá organizar con anticipación su recorrido y elegir las competencias que desea presenciar.

El ingreso a los escenarios será libre y gratuito, hasta completar la capacidad disponible. Como alternativa, quienes quieran asegurarse un lugar en un partido o competencia específica podrán adquirir anticipadamente una entrada por $10.000 a través del sitio oficial.

Para comprarla, deberán ingresar a santafe2026.ar, seleccionar el evento al que desean asistir y completar el proceso de adquisición. La entrada anticipada no será un requisito para acceder a las competencias, ya que quienes opten por el ingreso gratuito podrán hacerlo mientras haya capacidad en el escenario.

Entrada solidaria

La compra anticipada tendrá, además, un componente solidario. La totalidad de lo recaudado será destinada a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y Cilsa.

De esta manera, quienes decidan garantizar su lugar con anticipación también contribuirán con tres instituciones que llevan adelante distintas iniciativas de asistencia, inclusión y acompañamiento a la comunidad.

Cinco Fan Fest

La propuesta de los Juegos no se limitará a las competencias deportivas. Durante el evento se instalarán cinco Fan Fest gratuitos: dos en Rafaela, dos en Rosario y uno en Santa Fe.

El acceso a estos espacios será gratuito, aunque estará sujeto a la capacidad disponible. Para ingresar será necesario contar previamente con un código QR, que podrá descargarse desde santafe2026.ar.

El sitio oficial funcionará así como el principal punto de consulta para quienes quieran disfrutar de los Juegos: allí se podrá revisar la programación diaria, conocer los horarios y escenarios de cada disciplina, adquirir entradas anticipadas y gestionar el acceso a los Fan Fest.

Con el cronograma ya confirmado, el público puede comenzar a planificar su recorrido por los Juegos Suramericanos 2026 y elegir entre la amplia variedad de propuestas deportivas y culturales que tendrán lugar durante septiembre en las tres ciudades sedes.