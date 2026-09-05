Talleres pierde ante San Lorenzo en el debut de Omar De Felippe

FOTO: Talleres en su visita a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Talleres visita a San Lorenzo desde las 19 horas en el Nuevo Gasómetro, por la octava fecha del Torneo Clausura.

El compromiso en el estadio Pedro Bidegain es transmitido por TNT Sports Premium y cuenta con el arbitraje de Fernando Echenique, secundado por Sebastián Habib en el VAR.

Seguí la transmisión en vivo de Cadena 3 Argentina:

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El gol de San Lorenzo (Cuello)

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CUELLO METIÓ EL 1-0 PARA SAN LORENZO



El delantero del Ciclón aprovechó los rebotes dentro del área y marcó el gol ante Talleres.



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La roja de Galarza en Talleres

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EXPULSADO GALARZA EN TALLERES



El volante de la T se ganó la segunda amarilla tras un manotazo en el rostro de Farías.



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El elenco cordobés afrontará este partido con la urgencia de cambiar la imagen y sumar tres puntos clave. Tras el cierre del breve ciclo de Jorge Sampaoli tras el empate ante Central Córdoba, la conducción directiva apostó al inicio de una nueva etapa institucional para encauzar el rumbo deportivo.

Omar De Felippe asumió el mando del plantel albiazul y tendrá su estreno oficial en el banco del conjunto de Barrio Jardín. El flamante DT dejó en claro en sus primeras declaraciones que apuntará a fortalecer el aspecto anímico de los futbolistas para salir de la posición en la que se encuentra hoy el equipo.

La T se ubica en el fondo del grupo con apenas 5 unidades.

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Por el lado del dueño de casa, el clima institucional y deportivo también atraviesa horas agitadas. San Lorenzo viene de quedar acéfalo en la dirección técnica tras la desvinculación de Néstor Gorosito, acordada luego de sufrir una derrota por 1-0 frente a Instituto en Córdoba.

A la espera del acuerdo para resolver el retorno de Rubén Darío Insua, el Ciclón será dirigido interinamente por Walter Perazzo. El equipo suma 7 puntos en lo que va del torneo producto de dos victorias, un empate y cuatro caídas.

Las formaciones:

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi; Nicolás Tripichio, Facundo Farías, Alexis Cuello; y Rodrigo Auzmendi. DT: Walter Perazzo (interino).

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Valentín Fascendini o Santiago Fernández y Gabriel Báez; Matías Galarza y Lautaro Ortiz o Juan Sforza; Valentín Depietri, Franco Cristaldo y Rick; Agustín Álvarez Martínez. DT: Omar De Felippe.

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