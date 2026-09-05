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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de este sábado 5 de septiembre

El sorteo número 18882 de la quiniela matutina se realizó el sábado 5 de septiembre a las 15:00, con el número a la cabeza 3346, que representa a "A primera (Tomates)". Conocé todos los resultados.

05/09/2026 | 15:26Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 18882 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 5 de septiembre a las 15:00, destacándose el número a la cabeza 3346, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Tomates).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3346
2° 9575
3° 8596
4° 1099
5° 3756
6° 5896
7° 9972
8° 3283
9° 4878
10° 1500
11° 1172
12° 2342
13° 3529
14° 9911
15° 4629
16° 9886
17° 5484
18° 8901
19° 7719
20° 9316

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18882 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 5 de septiembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3346, que representa a "A primera (Tomates)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.

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