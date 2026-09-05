Quiniela matutina: conocé los números ganadores de este sábado 5 de septiembre

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 18882 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 5 de septiembre a las 15:00, destacándose el número a la cabeza 3346, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Tomates).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3346

2° 9575

3° 8596

4° 1099

5° 3756

6° 5896

7° 9972

8° 3283

9° 4878

10° 1500

11° 1172

12° 2342

13° 3529

14° 9911

15° 4629

16° 9886

17° 5484

18° 8901

19° 7719

20° 9316