Trump lanza campaña publicitaria de $10 millones para el Senado en Texas

BRIDGEWATER, Nueva Jersey, EE.UU. — El grupo político vinculado al expresidente Donald Trump ha anunciado un gasto de 10 millones de dólares en anuncios de televisión y digitales para la contienda por el Senado en Texas. Este monto fue revelado en un documento presentado ante la Comisión Federal de Elecciones el sábado pasado.

Este es el primer desembolso significativo en una contienda general por parte de MAGA, Inc. y evidencia cómo un escaño republicano que solía considerarse seguro en Texas ha pasado a ser competitivo para los demócratas, especialmente con la candidatura de James Talarico, un representante estatal de 37 años.

El candidato republicano en la contienda es el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien recibió el respaldo de Trump para derrotar al senador titular John Cornyn en una elección primaria de desempate en mayo. Sin embargo, la desaprobación pública hacia Trump, impulsada por la economía y la situación con Irán, podría afectar a los candidatos republicanos.

Históricamente, en las elecciones de mitad de mandato, los votantes tienden a inclinarse en contra del partido que ocupa la Casa Blanca. Los demócratas tienen la esperanza de recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado, y Texas representa un símbolo poderoso de cómo podría cambiar el mapa político este año.

MAGA, Inc. cuenta con al menos 400 millones de dólares en fondos de campaña, y los candidatos republicanos confían en que Trump utilizará una parte significativa de esta suma. "Voy a gastar la cantidad de dinero que sea necesaria para ayudar", afirmó Trump a los reporteros el viernes.

El presidente enfatizó que estos fondos son de su propiedad y que puede gastarlos como considere necesario. Además, mencionó que podría reservar parte de estos recursos hasta las elecciones de 2028 si así lo decide.

A pesar de los escándalos que rodean a Paxton, Trump ha mantenido su apoyo hacia él, aunque reconoció que no es el candidato más carismático. "Es muy insultante para él, pero también podría decir que posiblemente no te guste la forma en que se ve, quizás no te encante su imagen, quizás no te encanten sus entrevistas televisivas, pero fue el mejor fiscal general del país", expresó Trump en un evento reciente en la Casa Blanca.

Los republicanos en estados en disputa han instado al presidente a que utilice su considerable fondo de guerra acumulado para apoyar a los candidatos en estas elecciones. James Blair, quien dirige la operación política de Trump, ha intentado calmar la creciente preocupación y la impaciencia entre los republicanos. "Cuando todo esté dicho y hecho, todos los republicanos estarán bastante satisfechos y aliviados con el apoyo que encuentren", comentó en una reciente cumbre energética en Ohio.