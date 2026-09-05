Frío polar y posibles nevadas en Córdoba: cómo sigue el tiempo y cuándo volvería el calor

Córdoba atraviesa el ingreso de una masa de aire polar que provocará un descenso de temperatura durante este fin de semana y podría dejar algunos copos de nieve en los sectores más altos de las Sierras Grandes.

El pronosticador del Aeropuerto Internacional de Córdoba, Marcelo Madelón, anticipó en diálogo con Cadena 3 que el frío dará paso a jornadas con temperaturas primaverales a mitad de la próxima semana, aunque también aumentará el riesgo de incendios forestales.

El especialista explicó que, durante este sábado 5 de septiembre, el viento sur comenzará a hacer sentir sus efectos, con una baja de los registros térmicos, mayor nubosidad y la posibilidad de alguna llovizna.

En ese contexto, señaló que ya se registraban nevadas en sectores del centro y sur de Mendoza, como San Rafael y Malargüe, y planteó que el avance del aire frío podría generar precipitaciones similares en las zonas de mayor altura de Córdoba.

La posibilidad de nieve se concentra entre la tarde y la noche de este sábado y la madrugada del domingo, especialmente en los sectores más elevados de las Sierras Grandes y del camino de las Altas Cumbres.

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?? BAJAS TEMPERATURAS | ATENCIÓN EN RUTAS



De acuerdo con el informe del @HidroCordoba, una irrupción de aire frío provocaría un marcado descenso de las temperaturas hasta el lunes en distintos puntos de la provincia.



?? Este escenario podría favorecer la formación de hielo y el… pic.twitter.com/ywyF4bmwnV — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 5, 2026

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De todos modos, Madelón fue prudente sobre la magnitud del fenómeno. "No estamos hablando de una nevada importante ni mucho menos", aclaró. Indicó que podrían caer algunos copos, pero remarcó que habrá que seguir la evolución de las condiciones meteorológicas.

El descenso térmico también se sentirá en la ciudad de Córdoba. Para el domingo, el pronosticador estimó una mínima de entre 3 y 4 grados en el centro de la Capital, mientras que fuera del área urbana los valores podrían acercarse a los cero grados.

Después de ese episodio frío, el panorama cambiará con el regreso del viento norte y un ascenso de temperatura. Según anticipó, entre el martes 8 y el jueves 10 se esperan máximas de entre 23 y 24 grados, con condiciones más propias de la primavera.

Sin embargo, esa recuperación térmica estará acompañada por viento norte y poca humedad, una combinación que elevará el riesgo de incendios forestales en la provincia. "En ese corto período vamos a tener un riesgo de incendio bastante elevado", advirtió Madelón sobre las jornadas de mitad de semana.

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El pronosticador también adelantó que ese período templado sería breve: para el viernes 11 de septiembre prevé otro ingreso de aire polar, que podría llegar acompañado de lluvias generalizadas.

Sobre la posibilidad de precipitaciones, mantuvo la cautela por el tiempo que todavía resta hasta esa fecha. "Falta bastante para eso", señaló, aunque ubicó el próximo avance del aire frío hacia el cierre de la semana.

Consultado sobre si puede nevar en Córdoba durante septiembre, Madelón explicó que existen antecedentes y describió a este mes como una etapa de transición, en la que conviven fenómenos muy diferentes.

"Septiembre es un mes muy especial, medio loco, en el cual podemos tener 40 grados, pero también podemos tener una nevada", expresó. Mencionó que en esta época pueden alternarse las primeras tormentas, períodos de sequedad y lluvias intensas.

"Tenemos los primeros calores, pero también los últimos fríos del invierno", resumió. Según señaló, el ingreso de aire polar de este fin de semana será uno de esos episodios fríos del tramo final de la estación.

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Entrevista de "Titi" Ciabattoni.