Este sábado parte la peregrinación Rosario-San Nicolás: horarios y cortes

La 31.ª Peregrinación Rosario-San Nicolás se realizará este sábado 5 y domingo 6 de septiembre. La columna partirá a las 15 desde Ayacucho y Arijón y está previsto que pase por Pueblo Esther a las 17, Arroyo Seco a las 20 y Pavón cerca de las 23.

En Villa Gobernador Gálvez, desde las 13 de este sábado estará interrumpida la Ruta 21, avenida San Martín, en sentido hacia Alvear, desde Ayacucho hasta el ingreso a esa localidad. Quienes circulen por Circunvalación no podrán tomar ese acceso y deberán utilizar como alternativas el acceso del Swift, la bajada Nogués o avenida Raúl Alfonsín. Para cruzar la Ruta 21 estarán habilitados distintos puntos.

En Villa Constitución, el operativo de tránsito comenzará a reforzarse desde las 18, con cortes dinámicos durante el paso de los peregrinos. La columna llegará a esa ciudad cerca de la 1.30 del domingo y continuará rumbo a San Nicolás, donde se espera el arribo alrededor de las 7.