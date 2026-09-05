FOTO: La búsqueda de reconocimiento: ¿por qué las personas quieren destacar ante los demás?

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) – Las batallas de farmear aura se han convertido en una tendencia viral que muestra a dos individuos compitiendo por demostrar quién posee más carisma o actitud ante un público que decidirá quién es el ganador, lo que genera diversas interrogantes.

Una de ellas es ¿por qué es importante proyectar una imagen de superioridad frente a los demás? La psicóloga española Miriam González explicó: "Porque somos seres profundamente sociales. Desde un punto de vista psicológico, no solo necesitamos vincularnos: también necesitamos sentir que ocupamos un lugar valioso dentro del grupo. Nos importa cómo nos ven los demás porque, en parte, construimos nuestra identidad también a través de esa mirada".

González, quien forma parte del Colegio Oficial de Psicología de Madrid (COP), señaló que no siempre se trata de querer ser "superior", sino de buscar ser reconocido, ser interesante y evitar caer en la irrelevancia o el rechazo. "El carisma funciona como una especie de capital social: quien tiene presencia, seguridad, humor o capacidad para captar la atención recibe reconocimiento del grupo", comentó en diálogo con el medio español Cuídate Plus, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Además, lo que antes podía manifestarse a través de la vestimenta, el habla, el humor, el baile o ciertas actitudes, ahora adopta un nuevo código que se denomina "tener aura", detalló la experta. "Lo novedoso no es la necesidad psicológica, sino la forma en que se representa y se puntúa", agregó.

La psicóloga indicó que una persona con una autoestima equilibrada puede participar en estas dinámicas como un juego, pero la situación cambia cuando la percepción del valor personal depende de la respuesta ajena. Esto se traduce en pensamientos como "sé que valgo porque consigo atención", "soy interesante porque me aplauden" o "si pierdo esta batalla, quedo socialmente por debajo".

"Ahí hablamos de una autoestima más basada en el exterior que en el interior de la persona, que necesita confirmación externa para mantenerse", dijo González. También destacó que "demostrar aura no significa necesariamente tener baja autoestima; a veces, puede ser una expresión saludable de seguridad y creatividad. El indicador relevante sería cuánto depende emocionalmente la persona del resultado y de la aprobación del público".

¿Por qué los jóvenes participan en estas batallas de aura? "La adolescencia y la primera juventud son etapas cruciales para la construcción de la identidad y el grupo de iguales juega un papel fundamental. Durante la adolescencia, la aprobación de los demás tiene un peso emocional y motivacional significativo", afirmó la psicóloga.

González también mencionó: "Es importante no ver todo fenómeno juvenil viral con alarma. Estas batallas pueden ser espacios de creatividad, juego, improvisación, complicidad y socialización presencial. La tendencia ha pasado de las redes a plazas y encuentros físicos entre jóvenes".

La experta advirtió que es exagerado etiquetar como narcisista a alguien solo por participar en una batalla de aura: "Debemos tener cuidado al convertir comportamientos cotidianos en diagnósticos psicológicos".

Además, competir, querer resultar atractivo o disfrutar de ser admirado es parte del comportamiento humano, especialmente durante las etapas de construcción de identidad. "El narcisismo clínicamente problemático es algo mucho más complejo que hacerse visible".

"Una cosa es que una dinámica pueda reforzar ciertos rasgos y otra muy distinta es afirmar que los produzca. No todo exhibicionismo es narcisismo, ni toda búsqueda de aprobación es patológica", concluyó.