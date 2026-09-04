Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 4 de septiembre.

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El sorteo número 26553 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre a las 21:00, destacándose el número 7930 en la primera posición, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Santa Rosa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7930

2° 6695

3° 1199

4° 8408

5° 4558

6° 9836

7° 3527

8° 2699

9° 7587

10° 7056

11° 1882

12° 2794

13° 2585

14° 7763

15° 1587

16° 2025

17° 1671

18° 1155

19° 8410

20° 0319