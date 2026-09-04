Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 4 de septiembre.
El sorteo número 26553 de la quiniela nocturna se realizó el viernes 4 de septiembre a las 21:00, con el número 7930 a la cabeza, correspondiente a A primera (Santa Rosa).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26553 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre a las 21:00, destacándose el número 7930 en la primera posición, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Santa Rosa).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7930
2° 6695
3° 1199
4° 8408
5° 4558
6° 9836
7° 3527
8° 2699
9° 7587
10° 7056
11° 1882
12° 2794
13° 2585
14° 7763
15° 1587
16° 2025
17° 1671
18° 1155
19° 8410
20° 0319
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26553 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 4 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 7930 fue el ganador en la primera posición.
¿Qué significa el número 7930?
Se interpreta como A primera (Santa Rosa).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.