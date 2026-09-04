Acuerdo entre Grupo Gilinski y GeoPark para operar campo petrolero en Venezuela

CARACAS — El Grupo Gilinski de Colombia, junto con la empresa GeoPark, ha firmado un acuerdo con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para operar durante 25 años uno de los siete bloques del campo Ayacucho, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, en el estado Anzoátegui.

El evento estuvo liderado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y Jaime Gilinski, director del grupo Gilinski y accionista mayoritario de GeoPark. Se informó que la empresa GeoPark se hará cargo de toda la inversión necesaria para la operación.

"Me emociona que sea una empresa de Colombia que se sume también a ese plan de recuperación de nuestra industria petrolera para el incremento de la producción", afirmó Rodríguez durante la ceremonia, que fue transmitida por la estatal Venezolana de Televisión. El convenio fue formalizado por Gilinski y el vicepresidente de PDVSA, Jovanny Martínez.

Gilinski destacó que el acuerdo "representa nuestra apuesta de que, trabajando de la mano con PDVSA, con transparencia y convicción de futuro, el campo de Ayacucho puede convertirse en un ejemplo de cómo la inversión privada responsable y el interés nacional pueden caminar juntos".

El campo Ayacucho es una de las cuatro áreas principales en la Faja Petrolífera del Orinoco, que alberga las reservas de petróleo más grandes del mundo, con un total estimado de 303.000 millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de EE.UU. Sin embargo, no se han especificado las reservas del bloque Bare.

Este acuerdo se produce tras la reciente promulgación de la Ley de Hidrocarburos, que ha reducido considerablemente el control estatal sobre las operaciones petroleras, permitiendo una mayor apertura del sector a la inversión extranjera. Esta reforma fue promulgada el 29 de enero y coincide con el inicio de la flexibilización de las sanciones a la industria energética venezolana por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU., lo que permite a las empresas energéticas estadounidenses operar en el país.