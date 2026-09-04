Grindetti anunció que la dirigencia de Independiente no se presentará a las elecciones

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, confirmó que ninguno de los miembros de la mesa chica se presentará a las próximas elecciones del club. Además, destacó que la actual dirigencia tiene como objetivo entregar una institución en mejores condiciones económicas.

Grindetti afirmó: "Ninguno de la mesa chica se va a presentar en las elecciones. Ni yo, ni Seoane, ni Urrelli, ni Espósito, ni Sartori". En este contexto, reconoció que los resultados deportivos no han sido los esperados.

Respecto a la situación financiera, el presidente indicó que el pasivo del club será similar al que recibió, que se estima en aproximadamente 34 millones de dólares. Sin embargo, resaltó el crecimiento en el valor del plantel profesional.

El dirigente mencionó: "El pasivo va a ser muy similar al que recibimos, pero la diferencia es que ahora el plantel vale mucho más". Según sus declaraciones, el equipo está valuado en cerca de 35 millones de dólares. Durante su gestión, también se ha logrado reducir deudas e inhibiciones, aunque reconoció que la conformación del actual plantel ha implicado asumir nuevo endeudamiento.

Grindetti también se refirió a las salidas de futbolistas, explicando que las transferencias dependen de los tiempos del mercado y las decisiones de los jugadores y sus representantes. En este sentido, al ser consultado sobre la venta de Kevin Lomónaco, afirmó: "El valor de una transferencia es lo que el mercado paga".

En cuanto a la situación de Gustavo Quinteros, aseguró que el club está en la etapa final del acuerdo para concretar su salida, permitiendo que Martín Viera pueda asumir la dirección del equipo.

Finalmente, Grindetti anticipó el cronograma para el proceso electoral. El 29 de septiembre se llevará a cabo la Asamblea donde se conformará la Junta Electoral, y 48 horas después se definirá la fecha de los comicios.

El presidente expresó su deseo de que las elecciones se realicen durante la primera semana de diciembre, siendo el 6 de diciembre la fecha preferida. De esta manera, la actual conducción ha confirmado que no buscará continuar al frente del club, aunque tiene la intención de completar el mandato dejando la situación institucional y económica encaminada.