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FIA Fórmula 2: Varrone fue 17°, el brasileño Câmara logró en Italia su quinta pole del año

El paulista de la Academia Ferrari -3° en el campeonato- encabezó el 1-2 de Invicta Racing con el paraguayo Dürksen. Nico había sido 3° en la práctica, pero su equipo sigue gestionando mal su Qualy.

04/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Varrone no pudo sostener el ritmo en el final de la Qualy, fue 17°

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El piloto brasileño Rafael Câmara se aseguró la pole position para Invicta Racing por menos de una décima sobre su compañero de equipo Joshua Dürksen en la clasificación de la Ronda 10 del Campeonato Internacional FIA Fórmula 2, que comparte el GP de Italia con F1 y F2 en Monza -5.793 mts.-. El brasileño marcó un tiempo de 1:31.326 en su penúltimo intento y nadie pudo superarlo. Alexander Dunne completó el podio para Rodin Motorsport. Nicolás Varrone fue 17° con el coche del Van Amersfort Racing.

El argentino, que había sido 3° en el entrenamiento interrumpido con bandera roja, por la mañana, tuvo buen ritmo en la parte inicial de la sesión clasificatoria, pero -como le viene sucediendo- cedió varias posiciones en la salida de los minutos finales de la tanda, cuando se deciden las posiciones.

En esos momentos de definición, los pilotos regresaron a la pista con neumáticos nuevos a falta de poco más de cinco minutos para el final de la sesión para sus últimas vueltas rápidas.

La mayoría optó por pasar por el pit lane para obtener la mejor posición en pista y aprovechar la succión, aunque algunos permanecieron en la pista, incluido el líder del campeonato, Tsolov, en un grupo más pequeño de coches liderado por Mari Boya de PREMA Racing.

Roman Bilinski adelantó a todos y se lanzó a su último intento al frente de la fila, mientras que detrás de él se libraba una intensa lucha por la posición a falta de menos de un minuto.

Martinius Stenshorne ascendió al tercer puesto con Rodin Motorsport, mientras que su compañero Dunne logró un tiempo suficiente para el segundo lugar, pero posteriormente Duerksen lo relegó al tercer puesto.

Esto dejó a Invicta con un doblete en la parrilla, con Câmara en la pole. León fue cuarto, por delante de Stenshorne, que finalizó quinto.

Tsolov terminó sexto, por delante de Tasanapol Inthraphuvasak, Ritomo Miyata, Oliver Goethe y John Bennett, quienes completaron el top 10.

La carrera sprint de la FIA Fórmula 2 en Monza está programada para comenzar a las 9:15 hora argentina del sábado, con el británico Bennet saliendo desde la pole position en la parrilla invertida. Mientras que Varrone largará 17°, tanto el sábado como el domingo.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de fiaformula2.com

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