Michlig defendió la ley contra los discursos de odio y advirtió sobre "el negocio de la grieta"

El senador provincial Felipe Michlig salió con los tapones de punta tras la caída del proyecto de ley contra los discursos de odio en Santa Fe y aseguró que la iniciativa fue “tergiversada”. “Es un gran negocio que siga primando los discursos de odio, la grieta, las peleas, los improperios, de estar a los gritos”, cuestionó.

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Michlig dialogó con Cadena 3 y apuntó contra los extremos políticos y sostuvo que tanto libertarios como kirchneristas se benefician de la confrontación. “Les encanta que la grieta siga”, afirmó, y agregó: “Los beneficios que obtienen en todos estos encontronazos y en todas estas manifestaciones son solamente en beneficio propio, no para la sociedad”. En ese sentido, defendió la necesidad de avanzar hacia “caminos de consenso, de políticas de Estado” para construir “una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva”.

Sobre el contenido de la iniciativa, el legislador aclaró que si algún artículo establece una multa excesiva, “eso es lo que tenemos que corregir”, pero rechazó que el objetivo haya sido limitar la libertad de expresión. “De ahí a decir que queremos cercenar los derechos, que no permitamos que cada uno se exprese libremente, es una locura”, sostuvo. Y planteó como desafío político “construir una alternativa a esos sectores que les interesa seguir con estas diferencias para seguir llevando agua para su molino”.

Informe de Matías Arrieta.