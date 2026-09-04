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Detenido en México por asesinato múltiple, el argentino era investigado por fraude previo

Diego Sebastián Rosen es señalado por el homicidio de su socio Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija, la empleada y el perro de la familia.

04/09/2026 | 12:40Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) – Diego Sebastián Rosen, el argentino detenido por el asesinato de cinco personas en México, estaba bajo investigación en un caso de fraude y había conseguido un amparo poco antes de los homicidios de su socio Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija, la empleada y la mascota familiar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México había emitido previamente una orden de aprehensión contra Rosen debido a indagaciones sobre irregularidades en el alquiler de propiedades vacacionales.

A pesar de contar con la orden de detención en su contra, Rosen logró obtener un amparo 15 días antes de cometer los crímenes, lo que le permitió permanecer en libertad, según reportes locales.

Los asesinatos tuvieron lugar el martes 1° de septiembre, y las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meléndez Ochoa, un reconocido tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo; su esposa, de 35 años y embarazada; su hija de tres años; una empleada doméstica de 21 años; y el perro de la familia. Un niño más logró sobrevivir al ocultarse en un mueble durante la tragedia.

La investigación judicial también se centra en una conversación entre Meléndez y un amigo, llamado Freddy, en la que el músico le expresa su preocupación por una reunión con Rosen, con quien había tenido conflictos financieros.

"Si por la noche no contesto, repórtalo a las autoridades. Ya sabes que traigo unos pedos con Diego", advirtió Meléndez a su amigo.

Los hechos indican que Meléndez llegó a su hogar y se encontró con Rosen, con quien tuvo una discusión relacionada con dinero; posteriormente, el argentino lo amordazó y lo asesinó.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién es Diego Sebastián Rosen?
Es un argentino detenido en México, acusado de asesinato múltiple y bajo investigación por fraude.

¿Qué sucedió el 1° de septiembre?
Rosen es señalado por el homicidio de su socio, su esposa embarazada, su hija, la empleada doméstica y su perro.

¿Cómo logró evitar la detención?
Obtuvo un amparo 15 días antes de los crímenes, a pesar de contar con una orden de aprehensión.

¿Qué antecedentes tenía Rosen?
Estaba siendo investigado por irregularidades en el alquiler de propiedades para vacaciones.

¿Qué se investiga actualmente?
Se analiza una conversación entre Meléndez y un amigo sobre la reunión con Rosen, que podría haber advertido del peligro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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